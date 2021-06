Genitori vegani a processo  

2

Anni

l’età del bimbo che era stato ricoverato all’ospedale San Francesco nel settembre 2019

Il caso era arrivato fino a palazzo Madama, a Roma, dove durante un’interrogazione un senatore del Movimento 5 Stelle, Lello Ciampolillo, l’aveva addirittura definita una fake news. Ma falsa quella notizia, che divise per settimane l’opinione pubblica a Nuoro e non solo, non lo era proprio, visto che ieri la coppia di genitori vegani ha chiesto la messa alla prova.

Al centro della vicenda c’è un bambino di nemmeno due anni, finito in ospedale con una grave malnutrizione dovuta alla dieta. Padre e madre svolgeranno la messa alla prova in una cooperativa di Nuoro. Per entrambi i genitori, difesi dall’avvocata Caterina Zoroddu, il sostituto procuratore di Nuoro, Giorgio Bocciarelli, aveva chiesto il giudizio immediato.

L’accusa

L’ipotesi accusatoria formulata dalla Procura della Repubblica di Nuoro è quella di lesioni colpose, derivate da una grave carenza di vitamina B12 – è stato accertato dai medici – dovuta evidentemente all’alimentazione sbagliata per un bimbo così piccolo. L’Adi, Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica, ha sempre sostenuto che la dieta vegana è sconsigliabile in età pediatrica, in quanto priva di vitamina B12, carente di ferro, vitamina D e calcio. Questo può determinare alterazioni dello sviluppo neurologico del bambino, oltre che gravi anemie. Del caso nuorese si interessò subito la Procura dei minori di Sassari, insieme ai Servizi sociali del Comune. La Procura di Nuoro a febbraio ha chiamato i genitori a giudizio diretto davanti alla giudice monocratica Alessandra Ponti. Ieri, accogliendo le richieste dell’avvocata dei genitori, che nel frattempo hanno intrapreso un percorso alimentare diverso per il figlio, ha concesso la messa alla prova.

Il caso

Il bambino, per cui il giudice tutelare ha nominato l’avvocata Rita Murgia, secondo quanto emerso dalle indagini era rimasto ricoverato per 40 giorni nell’ospedale di Nuoro. Oggi sta bene. I fatti risalgono a metà settembre del 2019 quando i genitori, allarmati dal suo stato di salute (si muoveva a malapena) contattarono la pediatra. Decisero di farla vedere alla specialista del territorio. Quella, probabilmente, fu la scelta determinante. Fu infatti la professionista a notare che le sue condizioni erano preoccupanti e a suggerire l’immediata corsa al Pronto soccorso pediatrico.

Il polverone

La vicenda portò ad un dibattito che si estese a livello nazionale. Un’attenzione dettata da un caso che aveva posto il focus sulle decisioni da prendere rispetto a modelli alimentari che hanno bisogno di un accompagnamento specialistico per via delle necessità di integrazione per soddisfare i fabbisogni nutrizionali dei singoli. Il dibattito finì per approdare in Senato dove si trasformò in una interrogazione con il tentativo di farla passare per una fake news.

Ieri, dopo due anni di indagini nell’assoluto riserbo, per tutelare tutti i protagonisti di questa vicenda, è stato il Tribunale di Nuoro a scrivere la parola fine.

