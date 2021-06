«Genitori, tranquilli: vacciniamo i ragazzi, i benefici sono tanti» 

«Siamo in una situazione di emergenza e per questo dico che anche i ragazzi, dai 12 ai 18 anni, devono essere vaccinati». Fa una premessa che dice «necessaria», il dottor Osama Al Jamal, segretario regionale della Fimp, la federazione dei pediatri. Una premessa necessaria soprattutto riguardo i 12-15enni, peraltro già inclusi nella campagna di vaccinazione in diverse regioni (prenotazioni avviate in Sicilia e nel Lazio). Nonostante il via libera al vaccino Pfizer per gli adolescenti di questa fascia d’età da parte di Fda, Ema e Aifa (le agenzie regolatorie di Stati Uniti, Europa e Italia), ci sono Stati che decidono diversamente. La Germania, per esempio, ha sconsigliato il Pfizer nella fascia 12-17 anni, a meno che non si tratti di soggetti fragili. Notizie, come peraltro la morte della diciottenne ligure vaccinata con AstraZeneca, che possono spaventare o quantomeno disorientare i genitori dei ragazzi. A questo punto, dunque, quanto possono stare tranquille le famiglie? E, in ogni caso, è davvero opportuno includere anche i preadolescenti nella campagna di immunizzazione anti Covid?

Situazione di emergenza

«Vaccinare anche i ragazzi della fascia 12-15 anni è importante non solo per contribuire all’immunità di gregge, ma anche per altri due motivi fondamentali. Uno, per proteggerli e farli rientrare a scuola in sicurezza; due, per scongiurare forme gravi di Covid e possibili complicanze, anche molto serie». Detto questo, sottolinea il pediatra, «è pur vero che gli studi sono pochissimi e che non sono fatti su larga scala, ma emerge comunque un risultato positivo. Dallo studio Pfizer fatto su 2.260 ragazzi dai 12 ai 15 anni, metà vaccinati e metà no, non sono stati segnalati effetti collaterali importanti, mentre nel gruppo placebo si sono contati 18 casi di Covid. In tutta onestà, in un’altra situazione avrei detto sì, il risultato della sperimentazione è positivo, ma uno studio fatto così non è sufficiente. Il punto, però, è che siamo in emergenza e le cose vanno valutate in maniera differente». Come? «Bisogna valutare rischi e benefici, fare o non fare, vaccino o malattia. Purtroppo vaccinando si possono verificare situazioni drammatiche; non vaccinando, però, rischiamo lo stesso e con maggiore frequenza. Per cui dico sì, vacciniamo i ragazzi dai 12 ai 18 anni».

I rischi post malattia

Vero è che, tra i bambini e i ragazzi contagiati, i sintomatici sono pochi. «Ma in questi ultimi casi ci possono essere complicanze gravi, come la Mis-C, una malattia infiammatoria che causa un’insufficienza cardiaca acuta e richiede il ricovero in rianimazione. Per questo siamo a favore della vaccinazione: proteggiamo i ragazzi e di conseguenza il resto della popolazione». Gli effetti a lungo termine del Covid sui bambini preoccupano la comunità scientifica. «C’è uno studio nazionale al quale anche noi pediatri sardi stiamo partecipando. La Mis-C, in particolare, preoccupa, anche perché ancora non si sa perché colpisce alcuni ragazzi e altri no. Abbiamo avuto dei casi pure in Sardegna, e due piccoli pazienti sono stati trasferiti d’urgenza al Bambino Gesù in condizioni gravissime».

L’organizzazione

In Sardegna gli under 18 sono 180mila, circa il 12% della popolazione. I ragazzi della fascia 12-15 anni, in particolare, sono 53mila. «Circa un terzo sono nostri pazienti – spiega il segretario regionale della Fipe –, gli altri vengono assistiti dai medici di famiglia». Sicché, a parte i piccoli più fragili vaccinati in ospedale, dovrebbero essere i pediatri e i medici di base a occuparsi degli altri. «La nostra disponibilità c’è, ovviamente su base volontaria. A marzo abbiamo firmato un protocollo d'intesa con Ministero e Regioni; un accordo che va declinato su base regionale. In Sardegna, però, noi pediatri di famiglia ancora non abbiamo avuto contatti con la Regione. È vero che anche per i colleghi di altre parti d’Italia è lo stesso, ma se si vuole organizzare una strategia vaccinale è necessario incontrarsi e definire procedure e logistica».

Intanto vanno avanti le sperimentazioni per mettere a punto un vaccino per i bambini dai 6 agli 11 anni. Pfizer, d’intesa col partner BioNtech, ha avviato nel marzo scorso le iniezioni su piccoli sani. I risultati potrebbero arrivare entro la fine dell’anno.