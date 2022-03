Gazebo irregolari sulla via dello shopping 

Gli agenti della Polizia locale sono arrivati in punta di piedi con il loro taccuino. Nel corso del blitz in via Monsignor Virgilio hanno esaminato la documentazione relativa ai dehors, ovvero i gazebo montati all’esterno delle attività commerciali, in particolare quelle che operano nel settore della somministrazione di cibi e bevande. Il personale in uniforme voleva verificare l’eventuale disponibilità di autorizzazioni rilasciate nel rispetto del regolamento comunale. Sotto la lente d’ingrandimento sono finiti alcuni esercizi che sarebbero privi di nulla osta. Nel caso si configurerebbe un illecito per occupazione abusiva del suolo pubblico e di conseguenza i titolari sarebbero costretti a rimuovere le strutture utilizzate per accogliere i clienti.

L’ultimo aggiornamento del regolamento comunale che disciplina le modalità di occupazione di spazi pubblici risale a novembre 2020. Nella seduta di Consiglio era stato varato il decalogo promosso dalla maggioranza, che ha rotto col passato: le nuove concessioni sul viale dello shopping non prevedono strutture fisse adiacenti alle attività commerciali. La rivoluzione logistica in via Monsignor Virgilio era stata approvata con 11 voti a favore e 3 contrari (della minoranza). All’epoca il Comune aveva preso tempo sui gazebo esistenti, assicurando di non voler danneggiare i proprietari che hanno investito denaro per l’acquisto e il miglioramento delle attività. Negli ultimi tempi ne sono stati posati diversi e gli agenti in servizio alla Polizia locale hanno voluto vederci chiaro. Al termine del sopralluogo il personale è rientrato in sede dove ha iniziato a spulciare il faldone delle autorizzazioni.

L’inchiesta interna può diventare un detonatore. Le strutture partono da un costo minimo di 1.200 euro per i manufatti più leggeri fino a raggiungere anche i 25.000 euro per i dehors extralusso. È ipotizzabile che in caso di irregolarità il Comune provveda a ordinare la rimozione dei gazebo e a quel punto è facile ipotizzare che si aprirà una battaglia legale tra esercenti ed ente.