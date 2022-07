Gazebo e sosta, tutto da rifare 

L’anticipazione dell’assessore al Traffico Ivano Cuccu sigilla il cantiere: la circonvallazione ovest (viale Repubblica) aprirà nel 2023 e non quest’anno come si era detto. Il che significa che almeno per un altro anno gli automobilisti avranno a fare con il caos in via Cagliari e via Diaz. Non basta. C’è da decidere anche sull’occupazione di spazi pubblici, gratuiti, per dare una mano a ristoratori e baristi massacrati dal Covid. Passata l’emergenza pandemica si dovrebbe tornare alla normalità ma il Comune non decide, attende. «La decisione non compete solamente all’assessore ma a tutta la Giunta. Penso che dovremo partire dal patrimonio di esperienze e conoscenze che tenga conto delle esigenze generali e non più degli interessi particolari come spesso è successo in passato» spiega l’assessore Ivano Cuccu. Tradotto: cambiare si deve ma con prudenza.

Tavolini e dehors

Qualche giorno fa, sono stati cancellati i pochi parcheggi in via Duomo ritenuti pericolosi: ci sta ma è solo una sedia tra i tanti tavolini e i dehors piazzati nei marciapiedi e nei parcheggi liberi e no. «Non credo che i tavolini siano un problema, ormai in tutte le città turistiche, e Oristano almeno sulla carta lo è, vengono offerti ampi spazi alle attività commerciali che fanno girare l’economia della città. Certo arriverà anche il tempo in cui gli spazi pubblici torneranno a pagamento spero in maniera equilibrata. Piuttosto pensiamo al piano dehors» commenta Bobo Tanchis del bar “Pitikò” di via Mariano IV. Deciderà l’assessora Rossana Fozzi se e quando mandare in Consiglio il regolamento per l’installazione approvato dalla giunta di Andrea Lutzu. «Il regolamento va approvato per dare certezze a un settore produttivo importante per la città», osserva Sara Pintus, direttrice di Confcommercio.

Il regolamento

La bozza prevede che entro un anno dal via libera del Consiglio comunale chi ha occupato il suolo pubblico con arredi all’aperto (ed entro tre anni tutti gli altri) dovranno adeguarsi al nuovo regolamento pena la cancellazione della concessione nonché l’applicazione delle relative sanzioni. Il territorio comunale è diviso in tre zone: il centro storico che comprende anche le strade commerciali come via Mazzini, Tirso (fino a via Sardegna), via Figoli (fino alla via Verdi), via Diego Contini, Riccio (fino a piazza Cova); Torregrande e le frazioni. Nel centro storico i dehors permanenti del tipo chiuso sono consentiti solo in alcune vie e entro certi limiti; nel lungomare di Torregrande non è invece consentito il rilascio di nuove concessioni. Il problema è che mentre le forze politiche discutevano, gli uffici rilasciavano concessioni provvisorie che or rischiano di diventare definitive. Altro problema, la chiusura al traffico del centro storico. I cartelli Ztl da dieci anni sono lì, l’ordinanza non è stata mai cancellata ma di fatto è come se cartelli e ordinanza non siano mai esistiti. «Questo è un altro problema che ho fissato in agenda, dovremo discuterne e decidere» conclude.