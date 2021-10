Gavoi, nuova primavera a ottobre 

Se un anno fa ottobre per Gavoi è stato il mese di una campagna elettorale sottoposta a rigide restrizioni per il Covid-19, il paese sceglie proprio l’autunno per riprendersi la vita che gli spetta. Questo, d’altronde, è il mese che, in era pre-pandemica, Gavoi ospitava “Autunno in Barbagia” e altre manifestazioni. E anche se per quest’anno si è scelto di non aderire alle “Cortes apertas”, a partire da ieri sera e per tutti i fine settimana di ottobre sono in programma una serie di eventi. A organizzarli è l’amministrazione comunale in collaborazione con varie associazioni del paese, tra cui Pro Loco, Avis e Avos, i cori polifonici maschile e femminile. Dai canti e balli della tradizione alle mostre d’arte, dai libri alle escursioni, dall’enogastronomia alla musica: è così che Gavoi prova a tornare alla vita in un clima più sereno dopo le ondate di Covid, che nel paese barbaricino sono state pure molto violente. «Anziché concentrarli in 3 giorni, abbiamo pensato di spalmare gli eventi in tutto il mese. Anche la comunicazione si è adeguata ai tempi che corrono: toni bassi per evitare l’invasione dei visitatori e i soliti assembramenti – spiega il sindaco Salvatore Lai, 75 anni – Questo ci consente di ragionare su come l’anno prossimo si riprenderà con i grandi eventi come “L’Isola delle storie”. Era però necessario ridare al paese un minimo di fiducia, ricercare la socialità. Serve alle persone e alle imprese».

Autunno di festa

Questo lento percorso mensile nelle arti e nella cultura è iniziato ieri con la presentazione del libro di Marco Lutzu, Deus ti salvet Maria, a cura del coro femminile Eufonia: «Non son stati due anni di digiuno totale, abbiamo fatto qualche esibizione e ci siamo concentrate sullo studio dietro lo schermo nei periodi più duri – dicono le coriste – Cantare di fronte al pubblico è linfa vitale per noi. Abbiamo già in programma altri eventi e la partecipazione a un concorso nazionale». Da oggi, poi, parte l’OktoberFolk a cura della Pro Loco, che presenterà anche la mostra di biodiversità nel fine settimana del 16 e 17 a Casa Maoddi. Il direttivo composto da giovanissimi è pieno di energie e voglioso di ripartire: «Siamo in carica dal luglio del 2019. Questo è il primo, vero evento quasi normale che è stato possibile dopo la pandemia – precisa la presidente Sara Lai, 26 anni – Attraverso le tradizioni popolari si cerca di rivitalizzare il paese, che ha sofferto molto».

Tra musica e maschere

In programma per oggi anche la posa della Pietra della Memoria a cura dell’Associazione trapiantati Sardegna. Stasera i Tumbarinos tornano a fare baldoria per le vie del paese. Domani coro di Gusana e sfilata di vari gruppi folk. Si prosegue nei prossimi fine settimana con libri, calici di solidarietà e escursioni in canoa. Gavoi sembra tornato alla più bella delle normalità.