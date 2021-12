Gavino Murgia: i “Suoni ancestrali dell’Isola abitano la modernità» 

Perché l’uomo ha iniziato a usare la propria voce per produrre vibrazioni profonde in grado di creare connessioni col proprio sé più profondo? Ancora: perché le musicalità ancestrali e primitive appartengono, dalla notte dei tempi, a svariate culture sparse per il pianeta? Affascina il suono inteso come soffio vitale, soffio di guarigione, soffio divino. E in tale contesto anche la Sardegna ha molto da dire. Infatti, non è un caso se Maria Antonietta Mongiu, prima ispiratrice degli incontri del giovedì presso la Basilica di San Saturnino, ha inserito il tema nel ricco cartellone di appuntamenti. Per scoprire qualcosa di più sul ruolo della nostra Isola dunque si può partecipare all’appuntamento dei “Dialoghi di Archeologia, Architettura, Arte e Paesaggio”, iniziativa portata avanti dall’Amministrazione comunale e dalla direzione del Museo archeologico nazionale di Cagliari, del suo Cda e dagli Amici del museo. Domani pomeriggio (inizio alle 17, con apertura dalle 16.30 e ingresso consentito solo con green-pass) a San Saturnino si parlerà di “Suoni ancestrali della Sardegna abitano la contemporaneità” con il musicista Gavino Murgia.

Suoni primigeni

«Quando si ragiona di musica e suoni primigeni occorre specificare subito che non sappiamo bene dove e come siano nati», spiega il musicista nuorese, «manca anche una data precisa, quindi siamo nel campo delle ipotesi che provano a spiegare l’arrivo di questo linguaggio. Per costruire l’incontro attingerò al compendio di informazioni, studi ed esperienze personali. Racconto e pratica empirica con risvolti immaginari e suggestioni».

È una linea sottile ma solida quella che unisce passato e presente. Non deve stupire se in Sardegna può ancora capitare di trovare «chiavi che aprono porte che immettono in mondi, tanto antichi e autentici, che dialogano con la modernità più sperimentale. La liquida litania dei tenores che sfuma in paesaggi rocciosi, le percussioni ossessive dei tamburi, il timbro liberatorio delle launeddas, sono davvero così diversi dai suoni archetipici che modellarono la visione del mondo di popolazioni aborigene?».

Ricerca sperimentale