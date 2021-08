Gatto trafitto da una freccia 

Da lontano poteva sembrare un rametto, impigliato tra i peli all'altezza della coda, segno di una delle abituali scorribande che anche i gatti più piccoli amano fare. Invece si trattava di una freccia che gli attraversava la parte posteriore del corpo. Vittima del gesto di inaudita barbarie è un gattino di circa 2 mesi, che fa parte di una delle colonie feline presenti a Iglesias. Nel caso specifico in via Foddai, al confine tra Col di Lana e Is Arruastas.

Il soccorso

Il piccolo felino, soccorso da una ragazza che abita nella zona, ora sta bene: il veterinario ha rimosso il dardo, accertando che fortunatamente non sono stati raggiunti organi vitali. Per una settimana dovrà essere curato con antibiotici e, nel giro di poco tempo, dovrebbe dimenticare di avere incontrato sulla sua strada il volto più crudele degli esseri umani. Qualcuno che, val la pena sottolinearlo, non si è curato neppure del fatto che quella freccia avrebbe potuto colpire un bambino. «Le mie due bambine giocano spesso in giardino e quella freccia avrebbe potuto raggiungere chiunque», conferma Erika Aru, che vive con il marito Francesco Tanda e i figli in una delle case del rione. È stata lei, intorno alle 9.30 di giovedì, ad accorgersi del terribile atto compiuto contro l'animale: «Era nel nostro giardino, come fa sempre perché sa di trovare da mangiare. All'inizio non capivo cosa potesse essere quella cosa che passava da una parte all'altra del corpo. Avvicinandomi, mi sono resa conto che si trattava di una freccia». Il gattino non si lamentava neppure e per Erika è stato facile prenderlo e portarlo subito dal veterinario. È stato grande il sollievo quando ha saputo che non aveva causato lesioni agli organi vitali. E, insieme alla famiglia, non ha avuto dubbi sul da farsi: «Resterà con noi, le bambine lo hanno chiamato Tom. Dopo quello che è successo avrà una casa». Rimane l'indignazione per l'accaduto e la paura che il fatto possa ripetersi.

La condanna

Dura condanna da parte dei volontari dell'associazione “Impronte nell'isola”: «È assurdo che ci siano individui che se la prendono con esseri indifesi - commentano Graziella Nonnis e Maura Cinesu - i responsabili devono essere chiamati ad assumersi le loro responsabilità, come previsto dalle norme che spesso, purtroppo, non vengono applicate».

