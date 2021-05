Gattino strangolato con un laccio 

Il gatto era in strada, ormai privo di vita, strangolato con un laccio di plastica stretto al collo. Una scena raccapricciante che si è presentata agli occhi di una donna che percorreva quella strada. È successo a Mogoro, non lontano dal centro. Ancora non si sa chi sia l’autore del gesto, ma il capo della Polizia locale Alessandra Muru ha voluto denunciare il grave fatto anche sulla sua pagina Facebook dove fa un appello ai cittadini: «Chi sa deve parlare. E subito - dice senza giri di parole -. Farò di tutto per scoprire il colpevole. Cercherò informazioni ovunque».

Caccia all'uomo

Il gattino era un maschietto di pochi mesi. «Un gesto orrendo, ignobile, terribile - commenta la responsabile della Polizia locale di Mogoro Alessandra Muru -. L'atto stesso denota la sostanza delle persone che hanno commesso questo gesto. Farò subito una denuncia contro ignoti, spero che questa cosa non si ripeta mai più. Questi comportamenti innaturali verso gli animali, anime innocenti, devono finire. C’è proprio una cultura, in una parte della popolazione di Mogoro, sbagliata».

L’associazione

La signora del paese che si è trovata davanti la scena orribile ha contattato l’associazione “Le Amiche di Otello”, da sempre in prima linea per la difesa dei gatti: «Purtroppo sappiamo molto poco questa volta - racconta Simona Maccioni dell’associazione -. Nessuno ha visto. Per strangolare il gattino è stato utilizzato il laccio che solitamente si usa per chiudere le buste dei rifiuti. Una bravata? Se fosse così mi verrebbe da dire solo una parola: aiuto. Non ci stancheremo mai di promuovere le sterilizzazioni».

Le reazioni

La storia del gatto ormai da diverse ore gira sui social, con tanto di foto che raccontano la crudeltà del gesto. Tanti i commenti al post pubblicato dalla stessa comandante della polizia e condiviso da tante altre persone: «Fa spavento vedere cosa è capace di fare una persona - si legge -. La violenza verso un essere indifeso è il gesto più meschino che si possa compiere». E ancora: «Povera creatura», «Bisogna essere senza cuore per commettere gesti di questo genere».

I precedenti

Ma a Mogoro non è la prima volta che qualcuno abbandona i gatti. Fortunatamente è andata meglio al piccolo gattino che lo scorso 3 maggio è stato trovato nella strada che conduce alla diga. Era in fin di vita e agonizzante dentro una busta di plastica sistemata all’interno di una scatola di cartone. Una sorta di pacco dell’orrore destinato a diventare una sepoltura per il gattino.

Dopo tante segnalazioni è stata l’associazione “Le Amiche di Otello” a prendersi cura del gatto affidandolo ai veterinari. Ancora sono in corso accertamenti e indagini per capire chi sia il responsabile dell’abbandono. «Intanto però il gatto sta bene - conclude Simona Maccioni -. È stato adottato da una famiglia di Cagliari».

Chi sa deve parlare. Farò di tutto per scoprire il colpevole. Cercherò informazioni ovunque