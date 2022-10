Gasolio troppo caro, pescatori in banchina 

«Uscire perché. Per non guadagnare e anzi spendere? La mia barca – spiega l’armatore Marco Giordano – consuma 1500 litri al giorno, oggi un litro di gasolio a Cagliari costa 1,3 euro, basta fare i conti per rendersi conto del massacro». Ad incidere non solo solo i costi alle stesse del carburante ma anche le altre attrezzature. «L’acciaio è aumentato, le reti sono aumentate, il pescato no», ricorda il comandante Gianpiero Melis. «Se non si inverte la rotta, e può farlo soltanto politica, il rischio è la consegna dei documenti e la cassa integrazione».

Ieri mattina nel porto peschereccio di Sa Perdixedda (ma è accaduto lo stesso in diversi attracchi della costa occidentale, meno in quella orientale) l’80 per cento delle imbarcazioni era fermo in banchina.

I quarantacinque giorni di fermo biologico sono finiti ma loro, i pescatori dello strascico, hanno scelto la strada della protesta. Motori spenti, in molti hanno deciso di non sciogliere gli ormeggi e rinunciare a gettare le reti. «Troppo caro il gasolio, proibitivi i prezzi delle attrezzature. Per un'azienda è meglio fermarsi».

La protesta

La resa

Una strada imboccata dall’armatore Pasquale Cozzolino, che ieri ha chiamato a raccolta il suo equipaggio annunciando la resa. Tutti giù in banchina, il fermo per il peschereccio “Nuovo splendore II” continua a tappe forzate. «Si potrebbe certo pensare di turare avanti per superare la crisi attingendo risorse ai soldi che hani messo da parte in anni di lavoro e sacrifici, ma poi?». Cossolino ha anche rinunciato alla manutenzione durante il fermo biologico. «Farlo ma perché. Lavorare per spendere non è logico», taglia corto l’armatore cagliaritano. «Sono due i problemi che stanno affliggendo la categoria. Il caro gasolio, che da noi ha raggiunto prezzi folli per il monopolio, e le disposizioni sulla pesca del gambero. La comunità europea aveva indicato la quota gambero per l’Italia di 370 tonnellate, mentre il Governo nazionale aveva deciso di attribuire le quote per singolo battello. In tanti quella quota non l’hanno raggiunta e dovranno rinunciarci », dice Renato Murgia, responsabile dell’Associazione armatori. Federpesca chiede interventi del Governo. «Molte imprese hanno annunciato di voler interrompere l’attività a causa di costi di produzione troppo alti che non garantiscono alcun margine di profitto».

