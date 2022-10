Gasolio fino a 2 euro: la disperazione di famiglie e imprese 

«Le domande, bisogna farsi le domande. Ad esempio: perché, se l’Opec taglia l’estrazione di due milioni di barili di petrolio al giorno per far alzare le quotazioni, il prezzo del gasolio schizza alle stelle e quello della benzina no? Da cosa la fanno, allora, la benzina?». Le domande, dice Giorgio Vargiu, presidente regionale dell’associazione dei consumatori Adiconsum, «servono per avere risposte. Se non arrivano, diamocele da soli: sul prezzo del gasolio si sta giocando una speculazione selvaggia». In soldoni, più precisamente i nostri, siamo in media oltre 1,850 al litro al self e nei casi più estremi sopra i due euro al servito, «cioè 15 centesimi in più in una settimana», tuona Giuseppe Balia, 76 anni, presidente dell’Angac (Associazione nazionale gestori autonoma carburanti) con impianto a Carbonia: «Una cifra alla portata di sempre meno persone e aziende».

Tutti vittime dei rialzi

E così, chi può usa meno l’auto e dunque il gasolio si vende meno. Inoltre le aziende di trasporto, che “vanno a gasolio”, hanno meno commesse, quindi a fare il pieno ci vanno assai di meno. «E siccome i gestori delle stazioni di servizio non guadagnano in percentuale, bensì 3,5 centesimi al self service e 6,5 al servito qualunque sia il prezzo alla pompa, alla fine si vende meno carburante e si perdono ulteriormente guadagni», sbuffa Balia. Che conclude: «Siamo schiavi del caporalato petrolifero, che è peggiore di quello delle campagne».

La rabbia al distributore

Non che, a cambiare associazione di categoria, si incocci su umori migliori. «Noi gestori di distributori di carburante», si preoccupa Giampiero Bindo, referente regionale della Figisc Confcommercio, «siamo l’ultimo anello nella catena dei prezzi, il più debole: quello che non decide niente, ma con il quale protestano cittadini e imprenditori che vengono a rifornire i propri mezzi. Tecnicamente», aggiunge Bindo, «il gasolio ha sempre avuto accise inferiori, e per quello è sempre costato di meno». Ok, d’accordo, ma ora costa più della benzina: «Perché c’è più richiesta di gasolio, è il solito meccanismo della domanda e dell’offerta». Detto per le vie brevi, si ritorna alla parolina magica, che è “speculazione”. Peraltro, il conflitto russo-ucraino, su queste dinamiche dei prezzi dei carburanti, incide ben più di quanto dovrebbe in realtà.