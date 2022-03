Gasiera, primi rilievi della Regione 

Il progetto della gasiera Snam a Portovesme sotto la lente di ingrandimento delle osservazioni della Regione, arrivate in questi giorni al ministero della Transizione ecologica. Focus in particolare sulla funzionalità del porto, dove già convivono il traffico commerciale-industriale legato all’area di Portovesme con l’arrivo dei mercantili e il traffico passeggeri nella tratta Portovesme - Carloforte, con i traghetti che fanno la spola ogni ora dall’isola di San Pietro alla terraferma. «Per l’avvicinamento e l’attracco delle navi metaniere - scrive la direzione generale dell’Ambiente - è necessario eseguire manovre complesse che necessitano dell’ausilio di tre rimorchiatori dedicati, oltre che idonei spazi di manovra. Per seguire tali manovre in sicurezza è ragionevole ipotizzare il blocco del traffico navale per alcune ore, dall’ingresso della nave metaniera in porto fino al completamento delle operazioni di accosto, con conseguenti ripercussioni sulle attività portuali».

I rilievi

Anche la direzione Generale regionale dei Trasporti mette l’accento sulla presenza dei traghetti nell’area del porto. « Al fine di garantire la massima sicurezza - si legge nelle osservazioni inviate al Mite - si evidenzia la necessità di valutare con attenzione gli effetti delle potenziali interferenze del traffico marittimo indotto dal progetto con le rotte dei traghetti in arrivo e in partenza da Portovesme». Tra le osservazioni proposte c’è anche il riferimento all’escavo del porto, «palese condizione imprescindibile per la fattibilità dell’intervento», opera necessaria per rendere più profondi i fondali, ma non ancora avviata. Altro punto ripreso dalla Regione è la contrarietà dall’amministrazione comunale di Portoscuso per la vicinanza con i centri abitati, i potenziali rischi ambientali per cittadini e lavoratori e per il mancato sviluppo di nuove attività produttive. A proposito delle obiezioni sollevate dal Comune del Sulcis, la direzione regionale scrive: «I rilievi devono essere adeguatamente valutati e analizzati dalla proponente (Snam, ndc), anche al fine di individuare alternative di tipo dimensionale, tecnologico e localizzativo e, in caso di permanenza di impatti residui al fine di proporre, in accordo con l’amministrazione comunale di Portoscuso, adeguate misure di compensazione».

La gasiera

La Fsru di Portovesme è uno dei punti cruciali del Dpcm Sardegna sull’energia (ancora in attesa della firma del presidente Draghi) per realizzare un terminal del metano che rifornisca l’area industriale di Portovesme e il Sud Sardegna. Al ministero della Transizione ecologica sono arrivate anche le osservazioni delle associazioni ambientaliste (Legambiente, Gigi, Donne Ambiente Sardegna e Sardegna Pulita, quest’ultima ieri ha presentato un esposto in Procura a Cagliari contro Cingolani) e quelle del Comune di Portoscuso. Oltre alla procedura di Via al Ministero, sul progetto della Snam c’è in corso anche l’istruttoria della valutazione di rischio del progetto presso la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco.