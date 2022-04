Gas, una battaglia appena iniziata 

In sala consiliare è comparso a sorpresa, il project leader di Enerclima 2050, Antonio Nicotra. Invitato dal primo cittadino Settimo Nizzi a illustrare meticolosamente all’affollata platea le potenzialità dell’infrastruttura. Molti i pro, secondo il manager: sconti in bolletta, controllo sui prezzi dell’ energia, impatto eccezionale su lavoro diretto, indiretto, terziario nell’ordine di circa 4000 occupati al termine dell’ultima fase. Pochissimi i contro, assicura Nicotra, che però non nega l’impatto visivo.

La città si è espressa attraverso le parti sociali (Cna, Confartigianato) sindacati, (Cgil) ambientalisti e tecnici: tutti vogliono capire la posta in gioco. I consiglieri regionali Roberto Li Gioi (M5s) e Giuseppe Meloni (Pd) chiedono che la cittadinanza si esprima con un referendum consultivo. L’ex sindaco (ed ex senatore) Giampiero Scanu che si nomini un gruppo di lavoro di esperti che possa partecipare alle conferenze di servizi in maniera “laica” e senza gli autorevoli pareri delle Università a cui si è rivolto il Cipnes per fugare i dubbi sui pericoli ambientali.

Il sentore è che il dibattito sia appena all’inizio. Dopo una seduta di Consiglio comunale aperto durata oltre sei ore, la minoranza ha ritirato la mozione contro il deposito di gas naturale liquido che dovrebbe sorgere in area Cipnes, a ridosso di Cala Saccaia sul piccolo Golfo di Olbia. Un progetto che piace alla maggioranza guidata dal sindaco Settimo Nizzi, ma non all’opposizione e agli ambientalisti. «Abbiamo raggiunto l’obiettivo di aprire un dibattito in città costringendo la maggioranza a non lasciar passare nel silenzio una decisione così importante», dice Gianluca Corda di Olbia Democratica.

La discussione

Il project leader

Settimo Nizzi, che fin dall’apertura della discussione ha ribadito il suo appoggio al progetto, assicura che Olbia non dovrà più dipendere da nessuno dal punto divista energetico. Il primo cittadino ha più volte ribadito che non vi è ancora nessuna certezza sulla realizzazione del deposito. Però «se avessimo avuto il dubbio che fosse dannoso questa sarebbe già stata l’occasione per un no definitivo».

Nella lunga e complessa sequela di botta e risposta molti hanno ricordato le scelte accorte e «fortunate» del passato che hanno impedito alla città di essere inghiottita dal petrolchimico o da colate di cemento.

