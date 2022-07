Gas, polemiche sulle nuove bollette 

Le bollette del gas cambiano faccia e riescono nell’impresa di scontentare quasi tutti. L’Arera, l’Autorità garante per l’energia ha annunciato da ottobre una nuova fatturazione mensile dei consumi in sostituzione della classica trimestrale, incontrando però le critiche di molte associazioni dei consumatori: «Prezzi troppo elevati, una guerra in corso e un chiaro uso del gas come leva geopolitica ci chiamano ad interventi straordinari, per cercare di garantire la difesa del consumatore e la sicurezza della fornitura», ha spiegato il presidente dell'Autorità, Stefano Besseghini. «Il ricorso ad un meccanismo più dinamico di formazione del prezzo permetterà di non trasferire al consumatore i costi di copertura del rischio e di trasferirgli invece, immediatamente, i vantaggi derivanti da eventuali decisioni, come il tetto al prezzo del gas, che si dovessero assumere a livello europeo».

Reazioni

Le ragioni dell’Arera non hanno convinto tutti, anzi, hanno innescato una serie di polemiche sugli effettivi vantaggi che il cambio di fatturazione comporterà. ««Siamo decisamente contrari alla decisione, una scelta che non mette al riparo gli utenti dalle forti fluttuazioni delle quotazioni energetiche», ha commentato il Codancons. «Riteniamo che una previsione delle tariffe su un intervallo di tempo molto ridotto come quello mensile, invece, non si presti a fungere da riferimento corretto per la stima dei costi di acquisto che i consumatori dovranno affrontare nel corso dell’anno, e pone gli utenti nella condizioni di risentire maggiormente della volatilità delle quotazioni energetiche».

L’attacco

Sulla stessa linea Assoutenti che ha stroncato il nuovo metodo introdotto dall'Arera sostenendo che «non determinerà alcun beneficio per le famiglie italiane e non affronta il vero problema dei costi di produzione di gas ed energia». Secondo l'associazione «le tariffe fissate dall’Autorità verranno sempre calcolate sul cosiddetto prezzo marginale (il più caro del mercato). Questo significa nessun risparmio sulle bollette degli italiani, e una valvola di sicurezza per i rivenditori di energia, messi al sicuro dal rischio di non riuscire a reperire il gas sui mercati all'ingrosso».