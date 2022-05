Gas, molti i dubbi non chiariti 

Dalla platea l’unico sì è di Gianfranco Sanna, imprenditore olbiese responsabile di un progetto di gas liquefatto ad Augusta. Appoggia il sindaco Settimo Nizzi che, dal canto suo, ha ribadito l’importanza di cogliere l’opportunità, rifiutando nettamente l’ipotesi di un referendum. «Non c’è bisogno – ha detto – non perché non abbia fiducia nella gente ma perché la gente vuole che assumiamo determinazioni in tempi certi».

All’indomani del botta e risposta, in Consiglio comunale, tra il progettista Antonio Nicotra, esponenti di attività produttive cittadine, politici e parti sociali, chi si oppone al progetto di Enerclima 2050 non cambia posizionie l’impressione è che i dettagli tecnici sull’impianto non abbiano sciolto i dubbio sulle sue criticità. La minoranza esulta per avere coinvolto la città nella discussione di un progetto che impatterebbe con la sua vocazione turistica.

Le voci a favore

Dalla platea l’unico sì è di Gianfranco Sanna, imprenditore olbiese responsabile di un progetto di gas liquefatto ad Augusta. Appoggia il sindaco Settimo Nizzi che, dal canto suo, ha ribadito l’importanza di cogliere l’opportunità, rifiutando nettamente l’ipotesi di un referendum. «Non c’è bisogno – ha detto – non perché non abbia fiducia nella gente ma perché la gente vuole che assumiamo determinazioni in tempi certi».

Gli incerti

«La nostra rimane una posizione di attesa», dice Marina Deledda, direttrice della Cna, riferendosi alle parole del presidente Giovanni Pasella. «Diversi gli elementi da valutare; non siamo negazionisti, molte imprese si lamentano dei costi energetici, ma spaventa il discorso sul futuro».

Luisa Di Lorenzo, segretaria generale Cgil, evoca cattedrali nel deserto: «L’assenza dell’Autorità portuale, non invitata all’incontro, e della Direzione marittima, che non si è espressa in merito al blocco del porto, necessario agli oltre 60 attracchi annuali delle metaniere, sono solo alcune delle situazioni da chiarire», prosegue la sindacalista.

«Questo progetto punta su ambiente e sostenibilità ma solo in una fase molto avanzata. Se mai dovesse fermarsi al deposito avremmo sconvolto gli equilibri di una città senza nessun vantaggio».

Primo, informarsi

È la parola d’ordine dell’opposizione. «È stato confermato ciò che sapevamo: utilizzo dell’acqua marina, entrata delle navi, bunkeraggio, 52 biodigestori nel territorio per la fase 2», dice Davide Bacciu, Gruppo misto. «Le politiche energetiche per la Sardegna non includono Olbia». No al Molo Cocciani trasformato in distributore di carburante. «Non siamo contrari a un dipartimento energetico – aggiunge Eugenio Carbini (Liberi Insieme) – ma svincolato dallo sfruttamento del Golfo. La mitilicoltura è storia e cultura oltre che commercio»

