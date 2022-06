Gare deserte, ma visite garantite 

«Il servizio prosegue a pieno regime - ribattono gli amministratori - e possono dirsi pienamente superate le difficoltà affrontate nella fase iniziale della stagione». Dice la sindaca: «Non si capiscono i motivi dell’attacco velenoso e gratuito nei confronti dell’assessore Sonia Mele, considerato che questa amministrazione lavora in maniera collegiale e coordinata, ma soprattutto perché alla luce dei fatti non c’è stata alcuna interruzione del servizio di gestione delle grotte».

I consiglieri Elena Fancello, Giovanni Patteri, Marco Mura, Maria Lucia Cossu e Gabriele Sotgia sostengono che il turismo, che è settore trainante, «è abbandonato a se stesso». Puntano l’indice contro l’assessora parlando di «negligenza che ha causato gravi problemi a tutto il settore». A sorreggere queste accuse il bando per la gestione delle grotte del Bue Marino, andato deserto per la seconda volta, con la conseguenza di dover nuovamente ricorrere all’affidamento diretto, foriero - secondo la minoranza - di disagi e mancati introiti.

Due gare deserte, ma le visite alle grotte del Bue Marino, perla del litorale di Dorgali, sono garantite. Cinque al giorno da ieri, che dovrebbero diventate sette. Con un affidamento diretto l’amministrazione comunale ha dato la gestione alla cooperativa Ghivine che ha preso il posto della socità Atlantikà la quale aveva avuto l’incarico dal 15 aprile al 31 maggio scorso. Sulla vicenda non mancano le polemiche. L’opposizione attacca duramente la sindaca Angela Testone e l’assessora al Turismo Sonia Mele.

La minoranza

La Giunta

Pagine social

L’opposizione sostiene che alla Giunta mancherebbe una figura che conosca le dinamiche turistiche di Cala Gonone. Viene chiamato in causa il presidente del Consiglio, Martino Canu, accusato di convocare assemblee “blindate” e non commissioni e riunioni dei capigruppo. «Sono sorpreso - dice Canu - ai consiglieri di opposizione sono sempre state garantite tutte le prerogative previste, mai negata la parola o il diritto di replica; i Consigli hanno sempre avuto luogo in un clima di rispetto e collaborazione. Ne è una prova il regolamento sull’utilizzo delle pagine social istituzionali proposto dall’opposizione, redatto in sinergia con la maggioranza e votato all’unanimità».

