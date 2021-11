Garau: «Ecco i miei assessori operai» 

Il ruolo di vice sindaco verrà ricoperto da Silvia Sorgia – in quota Sardegna Venti20 – alla quale è andata anche la delega ai Lavori pubblici. L’assessore all’Urbanistica sarà Gaetano Crocco, eletto nella lista del Psd’Az, mentre Donatella Dessì – altra donna proveniente da Sardegna Venti20 – è la nuova assessora alla Cultura, Pubblica istruzione e Turismo. Pietro Frongia, di Fratelli d’Italia, gestirà le deleghe all’Agricoltura, Arredo urbano, Caccia e pesca. Giovanni Montis, eletto nelle file dei Riformatori, anche lui sceso in campo al ballottaggio al fianco di Beniamino Garau, è stato scelto per gestire gli assessorati allo Sport e allo Spettacolo. La terza donna a far parte della Giunta non è passata per le urne, si chiama Elisabetta Magrini, di professione fa l’avvocata ed è stata scelta per ricoprire il ruolo di assessora agli Affari generali e al Bilancio.

Nasce la Giunta che per i prossimi cinque anni supporterà il sindaco Beniamino Garau: nel primo Consiglio comunale della legislatura, sono stati presentati i sei assessori ed è stato eletto il presidente che guiderà il lavori dell’Aula. Le promesse fatte dal sindaco prima e dopo il ballottaggio sono state rispettate: nella composizione dell’esecutivo è stato tenuto conto anche del contributo dato da Fratelli d’Italia e Riformatori al ballottaggio, e tre assessori sono stati assegnati a donne.

I nomi

Il ruolo di vice sindaco verrà ricoperto da Silvia Sorgia – in quota Sardegna Venti20 – alla quale è andata anche la delega ai Lavori pubblici. L’assessore all’Urbanistica sarà Gaetano Crocco, eletto nella lista del Psd’Az, mentre Donatella Dessì – altra donna proveniente da Sardegna Venti20 – è la nuova assessora alla Cultura, Pubblica istruzione e Turismo. Pietro Frongia, di Fratelli d’Italia, gestirà le deleghe all’Agricoltura, Arredo urbano, Caccia e pesca. Giovanni Montis, eletto nelle file dei Riformatori, anche lui sceso in campo al ballottaggio al fianco di Beniamino Garau, è stato scelto per gestire gli assessorati allo Sport e allo Spettacolo. La terza donna a far parte della Giunta non è passata per le urne, si chiama Elisabetta Magrini, di professione fa l’avvocata ed è stata scelta per ricoprire il ruolo di assessora agli Affari generali e al Bilancio.

Quello del presidente del Consiglio comunale è un volto noto: Stefano Piano nella precedente legislatura – durante la quale a causa di ribaltoni vari erano stati addirittura tre i consiglieri chiamati a ricoprire questo ruolo – aveva guidato l’Aula per alcuni mesi.

Il sindaco

Emozionato, ma pronto a esercitare il ruolo che i cittadini gli hanno affidato: ora che ha composto la squadra che lo supporterà nell’arco dell’intera legislatura, il sindaco Beniamino Garau è determinato a portare avanti il suo programma. «Siamo pronti a metterci al lavoro – annuncia – e ad ascoltare i suggerimenti dei cittadini per migliorare Capoterra. Avere il privilegio di formare questa squadra è stato molto emozionante: ogni persona coinvolta ha accettato con molto entusiasmo. Saranno sei assessori operai, pronti a lavorare per portare avanti i nostri obiettivi». La stretta di mano che aveva suggellato l’accordo con Riformatori e Fratelli d’Italia alla fine ha avuto il valore di un apparentamento ufficiale. «Onesta e lealtà per me sono dei principi cardine», dice Garau: «Con loro avevamo preso degli impegni e li abbiamo rispettati. Lo stesso abbiamo fatto riconoscendo alle donne i tre assessorati».

Il presidente

Stefano Piano torna a presiedere il Consiglio comunale con molto entusiasmo: «Questa amministrazione – diciara – ha tante ambizioni. Occorreva una persona con esperienza, mi sono messo a disposizione: sarò un presidente attento e imparziale».

