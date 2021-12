Gara persa, spogliatoi distrutti 

Porte degli spogliatoi sfondate a calci, così come l’accesso al bagno per i disabili, prese elettriche e recipienti per i rifiuti spaccati: è il bilancio della furia distruttiva di uno o più calciatori della squadra ospite ai danni delle strutture del centro sportivo di Is Begas. Tutto è successo in pochissimo tempo, a opera di uno o più calciatori della squadra Frassinetti Elmas-Villasor che domenica scorsa era da poco uscita sconfitta per 2 a 1 nel confronto contro la Villacidrese, valido per il campionato regionale Allievi (nati nel 2005/2006).

L’assalto

Mentre i villacidresi alla fine dell’incontro si stavano soffermando in campo a salutare il pubblico, gli avversari si erano già diretti negli spogliatoi dove dapprima hanno divelto la porta del locale riservato ai padroni di casa e preso a calci le borse dei giocatori, e poi si sono accaniti sul loro spogliatoio e sul bagno per gli invalidi: tutto è accaduto senza che nessuno dei dirigenti e degli accompagnatori intervenisse. L'arbitro ha annotato l'accaduto nel suo referto e potrebbero quindi esserci ulteriori sviluppi sull’episodio. Al momento, sono in corso consultazioni tra i rispettivi organismi dirigenti delle due squadre al fine di ottenere dagli ospiti il risarcimento dei danni subiti dalla struttura comunale, sicuramente qualche migliaia di euro.

Le reazioni

L’assessore allo sport Marco Erbì ha commentato: «Sono atteggiamenti lontani dal significato vero dello sport. I danni arrecati agli spogliatoi ora creeranno problemi anche alle altre società, e se in pochi giorni non saranno risarciti ci rivarremo su chi li ha commessi». «Nello sport come in altri aspetti della vita - ha detto Matteo Marrocu, presidente dell’Asd Villacidrese - stiamo assistendo a una scarsa considerazione del bene pubblico e a una perdita di senso civico di molti cittadini. Dispiace che ciò accada nello sport, che ha anche una valenza educativa e sociale: sta anche a noi dirigenti educare e contrastare questa perdita di senso civico: al di là dello sport ne trarrebbero giovamento le comunità». Il responsabile del settore giovanile della Villacidrese Francesco Lilliu ha commentato: «Sono amareggiato. Siamo consapevoli del malessere che vivono i ragazzi del giorno d'oggi, acuito anche dal periodo del Covid, ma ciò non può essere una giustificazione: auspico un intervento forte da parte degli adulti».