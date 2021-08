Gara e sfilate, il trionfo delle bici 

Monserrato partecipa attivamente alla Settimana europea della mobilità sostenibile: in programma una gara ciclistica e altre attività collaterali. Sarà la Coppa Città di Monserrato - primo memorial Giorgio Serreli, Luca e Ignazio Argiolas del 29 agosto il momento clou di una manifestazione incentrata sulla bicicletta e i cicloamatori. La gara sarà infatti preceduta da una sfilata di vespe d’epoca e un ciclo pedalata di ex corridori monserratini e di amanti delle due ruote da corsa. Alle 18 invece poco prima del via saranno le bici dell’amministrazione comunale a scendere in campo per un giro d’onore, in sella sindaco, assessori e una pattuglia di consiglieri comunali, che poi lasceranno strada libera agli agonisti. Dopo la corsa ulteriore esibizione delle vespe d’epoca e a seguire la premiazione dei vincitori ad opera delle famiglie Serreli e Argiolas.

Il ricordo

«Abbiamo deciso di dedicare il prossimo evento alla memoria dei tre amici ciclisti tragicamente scomparsi lo scorso anno», spiega l’organizzatore Gino Mameli, «la famiglia Argiolas ha dato tanto per il ciclismo a Monserrato, era doveroso che lo sport che loro tanto hanno amato li ricordasse». Era un pomeriggio di ottobre quando i tre amici sulla strada del rientro verso casa, dopo una giornata passata in montagna, il fuoristrada condotto da Ignazio Argiolas si schiantò su una parete del tunnel al chilometro 94 della strada statale 125 senza lasciare scampo ai tre amici che condividevano anche la passione per il ciclismo, Luca Argiolas e Giorgio Serreli erano ancora attivi e tesserati nella categoria Master mentre Ignazio Argiolas aveva invece abbandonato da poco l’attività dopo anni passati a raccogliere diversi riconoscimenti.

Il programma

La corsa ciclistica rientra nelle attività relative alla settimana europea della mobilità sostenibile ed è patrocinata dall’amministrazione comunale: «Per il secondo anno consecutivo patrociniamo la Coppa Città di Monserrato, che quest’anno sarà dedicata agli sfortunati corridori deceduti in un incidente stradale sulla SS 125. Stiamo cercando di riportare Monserrato ai fasti di un tempo per quanto riguarda il ciclismo anche grazie alla precisa organizzazione di Gino Mameli», ha detto il sindaco Tomaso Locci, «la manifestazione inoltre rientra nelle attività che abbiamo organizzato per la settimana europea della mobilità sostenibile e a questo si aggiungerà probabilmente anche una biciclettata aperta a tutti gli appassionati, compresi i bimbi, che si dovrebbe tenere ai primi di settembre. Pensiamo invece per i prossimi anni anche ad un evento ben più ampio». Nei prossimi giorni potrebbe quindi essere ufficializzata la “biciclettata”, in collaborazione con la Città metropolitana, che avrà anche altre manifestazioni di contorno sempre inerenti la mobilità sostenibile: una per esempio sarà rappresentata dalla presenza di alcuni tecnici che insegneranno ai cicloamatori ad eseguire autonomamente piccoli interventi di riparazione sulle biciclette, ad esempio una foratura o il fastidiosissimo salto della catena che tante noie può dare ai meno avvezzi.

