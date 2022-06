Gara di solidarietà per il ristorante 

«Ricostruiamo insieme Su Stentu». Ha preso il via immediatamente la solidarietà vera, quella che non ha bisogno di parole e che nel giro di poche ore, dopo l’incendio che ha distrutto il ristorante “Su Stentu” a Maladroxia, si è trasformata in azioni concrete.

La raccolta

Hanno fatto la comparsa i salvadanai nei bar e nelle attività commerciali di Sant’Antioco affinché, chi può, possa contribuire alla ricostruzione del chiosco ristorante. I danni stimati sfiorano i 120 mila euro. Contemporaneamente, sui social, qualcuno ha postato le coordinate bancarie del conto intestato a Alessandro Matta, il titolare del locale distrutto dalle fiamme (Iban: IT45M0101543981000070720538) e tante parole di stima e di affetto verso la squadra del ristorante. Ha fatto la sua comparsa la Sant’Antioco che, di fronte a circostanze di questo tipo, lascia perdere tutto e si rimbocca le maniche per recuperare, per ricominciare. Fra questi, artigiani, falegnami e muratori ma anche semplici operai, tutti pronti a mettersi a disposizione. «Non ho parole per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per ripulire il locale dalle attrezzature andate distrutte dall’incendio - dice Franco Matta, il padre di Alessandro - a parte i dipendenti, anche amici e conoscenti sono venuti con trattori e mezzi per aiutarci a liberare lo spazio affinché si possa ricominciare al più presto possibile».

La gratitudine

Domenica a tarda sera, tutta la squadra dal profilo Facebook aveva anticipato il sentimento di gratitudine della famiglia. «Grazie a chi ha collaborato allo smaltimento delle macerie. Oltre al nostro prezioso staff, oggi tanti amici ci hanno dato una grossa mano. Questo fa bene al cuore. Alessandro, Franco e famiglia ringraziano tutti, anche chi con un semplice messaggio o una chiamata ci è stato vicino. Su Stentu Maladroxia ritornerà più forte di prima». C’è già un programma stabilito per ricominciare. Il passo lo ha dettato la squadra di dipendenti e collaboratori. «Ricominceremo al più presto con quello che sarà possibile fare - dice Franco Matta - gli arrosti e tutto ciò che sarà possibile realizzare con la parte della struttura in muratura che è rimasta. I ragazzi stanno cercando di riorganizzare. A noi non sembra ancora vero quello che è successo»: Intanto, il titolare ha confermato la natura dell’incendio scaturito dal surriscaldamento della linea che avrebbe provocato il corto circuito dal quale hanno preso fuoco la cucina e le attrezzature e a seguire tavoli e sedie. «Mi commuovono tutte queste attestazioni di amicizia e di solidarietà - ha detto Franco Matta - dai concittadini, ma anche da persone di altri centri del Sulcis che, o per conoscenza personale o perché hanno avuto modo di venire da noi a mangiare, hanno sentito la necessità di darmi una testimonianza di vicinanza e di affetto».