«Gara con Iglesias? Non esiste» 

Mahmood, Grignani, e poi il confronto col sindaco e la città di Iglesias. Il paragone tra le due città minerarie è il tema discusso: se i social sono il termometro degli umori dei cittadini, il caso ha già una certa rilevanza. «Non c’è mai stata una sfida», ribatte il sindaco di Carbonia Pietro Morittu.

Niente grandi eventi quest’anno.

«Abbiamo un calendario ricchissimo di eventi, quasi uno per ogni giorno dell’estate appena iniziata».

Anche Iglesias, ma in più ha i grandi nomi. Sono più bravi?

«Sono stati molto bravi a programmare, ma non per questo ha senso una classifica: non c’è una gara».

Voi non sapete programmare?

«Noi abbiamo fatto la Giunta a novembre, quando non c’era più il tempo di rispondere ai bandi regionali che avrebbero finanziato spettacoli e promozione turistica. Iglesias, ma anche Sant’Antioco e altri Comuni dell’Isola, hanno ottenuto fondi ingenti. Noi non li abbiamo e c’è il disavanzo con cui dobbiamo fare i conti».

Lo ha solo Carbonia?

«Iglesias lo ha avuto sino al 2020, poi dalla Regione è arrivata una grossa mano d’aiuto che ha permesso di sanare il buco causato da Casa Serena visto che sarebbe stato assurdo lasciare solo il Comune. Noi lavoriamo con un disavanzo di 5 milioni e 400 mila euro e dovremo far fronte per anni ai mutui contratti in passato per la città».

Chiederete anche voi aiuto alla Regione?

«Lo abbiamo già fatto, attendiamo risposte».

Il turista che arriva in aeroporto pensa che in questa zona ci sia solo Iglesias.

«Hanno fatto una meravigliosa campagna di comunicazione alla quale ci stiamo ispirando. Il nostro assessore al Turismo ha già preso contatti con l’aeroporto».

Iglesias punta tanto sul turismo. C’è una visione per Carbonia?

«Cultura e turismo viaggiano parallele e un rilancio economico puntando su questi settori è nei nostri piani. Ma il tema dei fondi, che per ora non ci sono, costringe a essere concreti e ragionare con quanto c’è in cassa. Esattamente come avviene per le manutenzioni. Per la città servirebbero 17 milioni di euro, forse arriveranno 500 mila euro».

Dunque rassegnati alle casse vuote?

«Come ho detto in campagna elettorale, per programmare partendo da una situazione disastrata servono almeno 24 mesi e certo, i Comuni virtuosi saranno di grande ispirazione. Contiamo sui progetti che già hanno ricevuto il via libera dal Pnrr e su altri finanziamenti e aiuti regionali».

Megafono e tenda pronta anche per lei per difendere la sanità?

«Credo che un certo tipo di mobilitazione colpisca ma porti risultati temporanei. L’occupazione del Cto a dicembre ha portato a una riapertura momentanea e oggi siamo al punto di partenza perché l’assenza degli anestesisti la si risolve interloquendo con tutti i soggetti in causa e studiando soluzioni a un tavolo. Io prediligo quella strada».

I 21 Comuni del Sulcis Iglesiente hanno da ridire sul fatto che vadano avanti solo le città sedi degli ospedali.

«Non è esattamente così, anzi con i Comuni del distretto c’è grande intesa».

Ma dell’incontro sulla sanità con tutti i sindaci non vi hanno informato.

«Io sono stato informato».

E il sindaco Usai?

«Bisogna chiederlo a lui».

