Ganna, un tornado rosa  

Torino. Nelle vie di Torino sfreccia Filippo Ganna. Il campione del mondo in carica della cronometro sbaraglia il campo nella breve corsa contro il tempo che apre l'edizione numero 104 del Giro d'Italia: 8,6 chilometri, da piazza Castello alla basilica della Gran Madre in riva al Po, nel centro della città e sui viali del parco del Valentino. Una crono affrontata dal ventiquattrenne di Verbania, prima maglia rosa, spingendo sempre sull'acceleratore, con la voglia di indossare di nuovo la maglia da leader del Giro, già portata per due giorni sette mesi fa, e l'imperativo di cancellare i risultati deludenti all'ultimo Giro di Romandia. Alle sue spalle di Ganna, un altro italiano, Edoardo Affini, staccato di 10”, al terzo, a 13”, il norvegese Tobias Foss, 24 anni tra un paio di settimane. Settimo Remco Evenepoel, il ventunenne belga tornato alle corse dopo la spaventosa caduta al Giro di Lombardia dell'agosto 2020, ma considerato tra gli outsider per la vittoria finale. I principali favoriti per la vittoria finale sono divisi da meno di 1”: il britannico Simon Yates ha un ritardo di 38” da Ganna, il colombiano Egan Bernal è a 39”, a 41” c’è Vincenzo Nibali. Il migliore, oltre a Evenepoel, è il portoghese Joao Almeida, ieri 4° a 17”, anche lui della Deceuninck. Molto bene anche il russo dell’Astana, Aleksandr Vlasov, 11° a 24”, sorprende Domenico Pozzovivo (Qhubeka-Assos), 21° a 30”.

La gioia

«Un po' di tensione c'era», ammette Ganna, «ma volevo fortemente vincere questa tappa, ho rischiato un pochino in qualche curva, la radiolina per comunicare non funzionava, ma ero lucido e mi ricordavo bene tutte le curve. Così sono riuscito a vincere e a rimediare alla bella batosta presa al Romandia». Sulle strade di Torino, pubblico numeroso ma ordinato, senza assembramenti, nel rispetto delle norme anti-Covid.

La seconda tappa

Il campione del mondo a cronometro difenderà la maglia rosa (ha anche la bianca e la ciclamino) oggi nella prima tappa in linea, da Stupinigi a Novara, di 187 km, con la previsione di un arrivo in volata. L’Italia spera in Giacomo Nizzolo ed Elia Viviani.

Classifica: 1. Filippo Ganna (Ita, Ineos Grenadiers) km 8,6 in 8'47” media 58.748 kmh, 2. Edoardo Affini (Ita, Jumbo- Visma) a 10”, 3. Tobias Foss (Nor, id.) a 13”, 4. Joao Almeida (Por) a 17”, 5. Remi Cavagna (Fra) a 18”, 6. Jos van Emden (Ned) a 18”, 7. Remco Evene- poel (Bel) a 19”, 8. Maximilian Walscheid (Ger) a 19”, 9. Matthias Brandle (Aut) a 22”, 10. Gianni Moscon (Ita) a 23”; 21. Domenico Pozzovivo (Ita) a 30”; 37. Simon Yates (Gbr) a 38”; 40. Egan Bernal (Col) a 39”; 50. Vincenzo Nibali (Ita) a 41”.

