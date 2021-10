Gang di Halloween: 4 sotto accusa 

Le vittime erano state dimesse dall'ospedale poche ore dopo l’episodio con una prognosi di dieci giorni per il minorenne e cinque per il maggiorenne. L’aggressione era avvenuta in viale Colombo, a breve distanza da un bar. I due erano stati circondati mentre tornavano a casa a piedi dopo una serata passata assieme agli amici: cinque persone coi volti coperti da caschi da motociclista (così avevano riferito) li avevano fermati e picchiati. Masala, Cara e il minorenne secondo il pm erano i giovani che materialmente li avevano riempito di botte, mentre Pani era alla guida del veicolo e Porcu il presunto istigatore. Calci, pugni, colpi con una spranga di ferro e un casco anche quando ormai le vittime erano a terra per rubare un cellulare Nokia e 5 euro. Poi la fuga con la macchina.

Uno di 15 e l’altro di 19 anni, i giovani avevano riferito ai militari cosa era accaduto intorno alle 5 del mattino mentre rientravano a casa dopo i festeggiamenti per Halloween: cinque persone li avevano accerchiati e colpiti a più riprese per poi fuggire a bordo di un’auto. Ora inquirenti e investigatori sono convinti di averne individuato quattro (il quinto era minorenne), tutti quartesi e tutti accusati di rapina e lesioni. Se la ricostruzione sia esatta si scoprirà forse il 10 novembre, giorno previsto per l’udienza preliminare dopo la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pm Alessandro Pili. Davanti alla gup Lucia Perra si presenteranno gli imputati Gino Cara, 21 anni, Riccardo Masala, 22, Andrea Pani, 20, e Cristian Porcu, 20, accompagnati dagli avvocati difensori Desolina Farris, Riccardo Floris, Marcella Cabras e Antonio Incerpi.

Calci, pugni e sprangate per rubare un cellulare. Così avevano raccontato ai carabinieri i due ragazzi vittime di un’aggressione tra il 31 ottobre e il primo novembre 2019 in città.

La notte di Halloween

Il pestaggio

Le vittime erano state dimesse dall'ospedale poche ore dopo l’episodio con una prognosi di dieci giorni per il minorenne e cinque per il maggiorenne. L’aggressione era avvenuta in viale Colombo, a breve distanza da un bar. I due erano stati circondati mentre tornavano a casa a piedi dopo una serata passata assieme agli amici: cinque persone coi volti coperti da caschi da motociclista (così avevano riferito) li avevano fermati e picchiati. Masala, Cara e il minorenne secondo il pm erano i giovani che materialmente li avevano riempito di botte, mentre Pani era alla guida del veicolo e Porcu il presunto istigatore. Calci, pugni, colpi con una spranga di ferro e un casco anche quando ormai le vittime erano a terra per rubare un cellulare Nokia e 5 euro. Poi la fuga con la macchina.

Le indagini

Grazie all’allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio pochi minuti dopo erano arrivate le pattuglie della sezione Radiomobile della Compagnia quartese e le ambulanze inviate dalla centrale del 118. I due feriti erano stati soccorsi e poi trasportati sotto choc all'ospedale Brotzu di Cagliari, mentre i militari avviavano le indagini per risalire ai responsabili. Raccolte le testimonianze dei due ragazzi e quelle di chi si trovava in strada a quell’ora, e acquisito le immagini girate dalle telecamere di sicurezza presenti nella zona, nel giro di breve tempo quattro persone erano state convocate e sentite in caserma. Poi la chiusura delle indagini e la fissazione del processo.

La difesa

Secondo l’avvocato Floris, difensore di Masala, si tratta però di un «processo indiziario: attendiamo la valutazione del giudice per dimostrarlo». Del resto «i video non sono chiari», aggiunge l’avvocato Incerpi, legale di Porcu, «dalle immagini non emergono con certezza come si siano svolti i fatti. Il mio assistito nega l’attuale ricostruzione, confidiamo nella magistratura». Anche le avvocate Farris e Cabras spiegano che «cara e Pani non c’entrano e lo dimostremo».

