Gamberale: «Padre e figlia il legame che ti fa capire l’amore» 

«È lo spazio dove abbiamo imparato ad amare e a essere amati. La protagonista è Adele, una donna cresciuta in una famiglia patriarcale in quel Meridione fatto di stenti e sacrifici. Adele fugge dal suo paese, si ritrova ad avere una bambina da sola e si innamora del pediatra che a sua volta ha una famiglia. Un amore che nasce ferito e che è la sua vita. Da qui parte il faccia a faccia con la sua infanzia per capire dove Adele ha imparato ad amare. Dove tutti noi abbiamo imparato ad amare. Tutto questo riporta Adele all’amore primitivo tra lei e suo padre».

Un’estate di vacanza e relax «e dunque no, non presenterò neanche i miei libri. Ho declinato tutti gli inviti provenienti da mezza Italia». A un solo luogo Chiara Gamberale, tra le scrittrici italiane più amate e talentuose, non ha saputo dire di no: alla Sardegna. E così stasera, alle 21.30, parlerà del suo ultimo romanzo – “Il grembo paterno” - al Festival della Marina di Villasimius (di cui L’Unione Sarda è media partner). Un romanzo che racconta uomini, padri e mariti dal punto di vista delle figlie, delle mogli e delle amanti.

Un’estate di vacanza e relax «e dunque no, non presenterò neanche i miei libri. Ho declinato tutti gli inviti provenienti da mezza Italia». A un solo luogo Chiara Gamberale, tra le scrittrici italiane più amate e talentuose, non ha saputo dire di no: alla Sardegna. E così stasera, alle 21.30, parlerà del suo ultimo romanzo – “Il grembo paterno” - al Festival della Marina di Villasimius (di cui L’Unione Sarda è media partner). Un romanzo che racconta uomini, padri e mariti dal punto di vista delle figlie, delle mogli e delle amanti.

Che cos’è il grembo paterno?

«È lo spazio dove abbiamo imparato ad amare e a essere amati. La protagonista è Adele, una donna cresciuta in una famiglia patriarcale in quel Meridione fatto di stenti e sacrifici. Adele fugge dal suo paese, si ritrova ad avere una bambina da sola e si innamora del pediatra che a sua volta ha una famiglia. Un amore che nasce ferito e che è la sua vita. Da qui parte il faccia a faccia con la sua infanzia per capire dove Adele ha imparato ad amare. Dove tutti noi abbiamo imparato ad amare. Tutto questo riporta Adele all’amore primitivo tra lei e suo padre».

In amore siamo quello che abbiamo ereditato dai nostri genitori?

«Esatto. Se vogliamo essere davvero liberi è necessario tornare indietro ed affrontare la nostra infanzia. Prima lo facciamo meglio è».

Un romanzo che sembra raccontare anche un pezzo di Sardegna.

«La Sardegna è uno degli ambienti ideali, dove ha più senso parlare del grembo paterno. Sono certa che col pubblico ci capiremo all’istante. Il padre di Adele è uno di quegli uomini che non ha studiato ma che con intuito e sacrificio cerca di trasformare la condizione sociale della famiglia. Adele vive due storie d’amore, quella col padre e quella col pediatra. Se all’inizio l’illuminato sembra il pediatra alla fine capisce che il vero uomo è il padre».

Ricorda la tua prima volta in Sardegna?

«Ad Arzachena, avevo 14 anni. Ero a casa di un’amica dei miei genitori, per me era come una zia. Un ricordo fantastico. Poi non ho più lasciato la Sardegna, ne sono innamoratissima. Ogni volta che ci metto piede sto bene, mi dà un incredibile senso di pace e libertà. E poi la mia amica della vita, Giada, è di Bosa. È stata anche testimone di nozze. Un’altra persona meravigliosa che ho conosciuto è la giornalista Veronica Baldaccini. Veronica dopo aver letto il mio primo romanzo, “Una vita sottile”, lo prestava agli amici e alle amiche chiedendo di sottolineare le parti per loro più interessanti».

Con questi presupposti non è stato difficile dire sì a Luigi Ferrara, l’organizzatore del Festival.

«È l’unica presentazione alla quale ho detto sì in tutta l’estate. Da quando sono mamma trascorro le vacanze con mia figlia Vita nel sud Sardegna, a Santa Margherita di Pula. Adesso avrò l’occasione di conoscere anche la parte sud orientale dell’Isola. Sono molto curiosa di esplorarla. Mi tratterrò una settimana e poi tornerò a Santa Margherita. La Sardegna è un pezzo del mio cuore».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata