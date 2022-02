Gamba in cancrena, guarito al Cpr 

Non è l’inferno, anche se dall’avvio, avvenuto due anni fa, il centro di permanenza e rimpatrio (Cpr) a Macomer è stato sempre considerato un lager di cui, ad ogni piè sospinto, si chiede la chiusura. Nella struttura non si registrano solo tentati suicidi o atti di violenza, ma affiorano anche casi di umanità e di grande solidarietà. Di recente un migrante è arrivato a Macomer con una gamba in cancrena. Gli operatori sanitari si sono adoperati e gli hanno prestato tutte le cure possibili.

Ospite guarito

Nei giorni scorsi quel migrante, arrivato in condizioni critiche, è uscito camminando con le sue gambe, completamente guarito. Ci sono stati altri casi a lieto fine di migranti giunti al Cpr in condizioni difficili e seguiti con grande umanità dagli operatori che le hanno aiutate ad uscire da persone libere. Per questo il sindaco Antonio Succu replica severo alle critiche anche degli ultimi giorni.

Il sindaco

«Un lager? Dalle informazioni che abbiamo non mi risulta - dice Antonio Succu - all’interno di quella struttura operano persone che rispettano la dignità di chi vi è ricoverato. I Cpr sono stati istituiti con legge dello Stato e non dal Comune, che invece ha subito l’ingiusta chiusura dell’ex carcere, al fine di far fronte alla persistenza di clandestini nel territorio, ossia di extracomunitari che non avevano i requisiti per essere accolti e giudicati potenzialmente pericolosi per la comunità. Le mancate ricadute economiche? Bisognerebbe chiedere non a chi è interessato alla demagogia, ma agli operatori della ricettività, ristorazione e dei servizi». Nel Cpr soprattutto nel primo anno si sono verificati vari episodi di violenza: dai tentati suicidi alle risse. La situazione sarebbe migliorata negli ultimi tempi. Ma le polemiche non si sono mai fermate.