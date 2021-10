Gamba, forza e coraggio Così Raoul Bellanova  ha conquistato il Cagliari 

Il numero 12 nella formazione iniziale è stata la grande sorpresa del Cagliari che Mazzarri ha “inventato” per provare a fermare la Roma. «Il ragazzino», come proprio il tecnico lo aveva chiamato la prima volta, quando ancora studiava i nomi dei giocatori a disposizione, si è preso la scena. Raoul Bellanova, classe 2000, si è messo a correre come un pazzo sulla fascia destra, dal primo all'ultimo minuto. La faccia pulita di un Cagliari operaio, capace, nonostante le tante nobili assenze, di far tremare il blasone giallorosso.

La sorpresa

Per tutti, non per Mazzarri. Che lo ha studiato fin dal suo arrivo, lo ha inserito con scarsi risultati a Firenze, in sostituzione di Caceres, e lo ha provato negli allenamenti di avvicinamento alla gara con la Roma. Bellanova, con la freschezza dei suoi 21 anni, doveva dare gamba e forza a un Cagliari che, lì a destra, ha giocato la sua “green card”, visto che a coprire le spalle al ragazzo di Rho c'era un altro under 21 come Zappa. Proprio da quella fascia sono nate le cose più belle. Come quella corsa di Bellanova, con aggancio volante e diagonale potente, dopo 12 minuti, interrotto solo dalla traversa. La miccia che ha acceso la gara del numero 12 rossoblù, che ha preso fiducia e ha continuato a macinare chilometri, su e giù sulla fascia, fino ad arrivare a toccare quota 10,472 chilometri percorsi, terzo maratoneta rossoblù dietro l'incredibile Pavoletti (11,204) e il solito Lykogiannis (10,702).

Luci e ombra

Lo sguardo avanti, per attaccare Vina, costretto a uscire nella ripresa, senza dimenticare la fase di copertura, quella che Bellanova, terzino di ruolo, conosce meglio, per arginare con Zappa Mkhitaryan prima ed El Shaarawy poi. Mazzarri l'aveva studiata così e così è andata. Con il classe 2000, arrivato in prestito dal Bordeaux nell'ultimo giorno di mercato, sempre sul pezzo. E con un nuovo passo avanti nella ripresa. Quando a Pavoletti, con uno stop sbagliato, ha servito la palla dell'1-0. Volutamente cercato, invece, il cross per l'ariete livornese, al 25', che avrebbe potuto cambiare la storia della gara. Corsa e affondo, palla a mezz'altezza sul primo palo per la torsione del bomber. Roba da applausi e da gol, se San Rui Patricio non ci avesse messo una pezza. Un minuto dopo, l'unico pesantissimo blackout. Perché sull'angolo di Pellegrini, Bellanova si è perso Ibanez, solo soletto per la rete dell'1-1. L'inizio della fine.