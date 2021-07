Gallus, dispetto  dal gruppo Udc: addio presidenza 

Domenico Gallus è passato dall’Udc al Psd’Az senza la presidenza della commissione della Sanità. La dote gli è stata negata dal capogruppo centrista Gian Filippo Sechi che, prima che il consigliere di Paulilatino lasciasse l’Udc, ha fatto in tempo a spostarlo di commissione: dalla sesta alla quarta. Facendolo decadere, di fatto, da presidente della sesta. Appena arrivato nel gruppo dei Quattro Mori, Franco Mula ha provveduto subito a trasferire di nuovo Gallus in sesta. Ma la presidenza resta vacante.

Veleni

Non è stata senza conseguenze, dunque, la rottura con il gruppo di Giorgio Oppi, dal quale Gallus è andato via non proprio in amicizia: «Non posso stare in un gruppo in cui di continuo – aveva spiegato – viene delegittimato il mio operato politico e denigrata la mia persona per alterare l'atteggiamento di lealtà e correttezza che ho sempre tenuto nella conduzione dei lavori della commissione che presiedo e in Aula verso gli alleati e il presidente». A stretto giro il leader dei centristi Oppi aveva chiarito di non essere sorpreso dalla svolta: «Da qualche settimana avevamo intuito la sua frustrazione, aveva deciso di voler fare l’assessore alla Sanità».

Nulla lasciava intendere, però, che i centristi avrebbero impedito al neo consigliere sardista di conservare la sua posizione nella commissione che, per ora, farà capo al suo vicepresidente Daniele Cocco (LeU). È vero che – a suo tempo – Gallus riuscì ad ottenere la guida della sesta proprio grazie al supporto dei centristi. I quali, non appena l’idillio è andato in frantumi, hanno visto bene di non confermare il sostegno.

Il dopo

Ora, toccherà a Cocco convocare la seduta della sesta con all’ordine del giorno l’elezione del presidente. Non è detto che questo avvenga subito. La maggioranza potrebbe anche adottare la strategia di non decidere. La stessa cosa accadde quando si trattò di sostituire Paolo Truzzu al Bilancio: alla guida del parlamentino restò per settimane il vicepresidente Cesare Moriconi (esponente del Pd).

Il Psd’Az punterà a una riconferma di Gallus, Oppi chiederà di bilanciare una soluzione del genere, e alla fine potrebbe spuntarla un altro consigliere. Magari del gruppo Udc, magari il riferimento di Cambiamo! in Sardegna, Antonello Peru, che già in passato non aveva nascosto di ambire alla presidenza di una commissione.

Di sicuro la presidenza della Sanità – come le altre da ridefinire a metà legislatura – sarà oggetto della negoziazione già in corso in vista della verifica di Giunta annunciata all’indomani della variazione di bilancio da oltre 150 milioni di euro.

Intanto, regna ancora il massimo riserbo sui tempi della legge omnibus che conterrà, oltre alle norme finanziarie, una serie di disposizioni tecniche. Tra queste, norme della legge 101 sul ripristino dei Cda negli enti, di correttivi da apportare alla riforma sanitaria – concordati con il governo - per evitarne l’impugnazione, di una disposizione per il superamento del limite dei due mandati per i sindaci di Comuni sotto i tremila abitanti, e infine di norme legate alle due leggi recentemente impugnate, Piano Casa e Province.

