Gallura, ora scappano anche i turisti 

La conferma arriva dalle imprese, dagli albergatori e dai sindacati: l’onda lunga dell’invasione dell’Ucraina ha investito il comparto turistico sardo. Nell’arco di pochi giorni, dopo l’avvio delle operazioni militari russe che stanno devastando il Paese confinante, le ricerche online delle strutture turistiche sarde sono crollate, si parla di un -30%. Ieri mattina, ad Arzachena, i dati dei drammatici effetti della guerra su una delle voci trainanti dell’economia sarda, li ha dati il presidente di Federalberghi Sardegna, Paolo Manca. L’intervento di Manca è avvenuto nel corso del vertice convocato in municipio, dal sindaco Roberto Ragnedda e dedicato alla gravissima situazione che viene registrata in Costa Smeralda, e non solo, con gli annunciati tagli di personale e progetti da parte dei magnati russi colpiti dalle sanzioni dell’Unione europea. «È evidente – ha detto Manca – che stiamo entrando in una condizione di estrema difficoltà, con la propensione ai viaggi che diminuisce e l’aumento dei costi. Questo vale, in generale, per tutto il turismo sardo. Per le presenze russe, stiamo parlando di un giro di affari che supera i cento milioni di euro all’anno, perlopiù concentrato in Gallura».

«Aiutate le imprese»

Il vertice ha visto la partecipazione di sindacati e organizzazioni di categoria. Ed è avvenuto in una giornata estremamente difficile, perché ad Arzachena arrivavano le notizie di altri oligarchi russi colpiti da pesanti sanzioni, come Alexey Mordashov, proprietario di mega yacht e ville in Sardegna. Inoltre è arrivata la conferma delle prime operazioni, che preparano le confische in Italia, del Csf (Il Comitato di sicurezza finanziaria). I sindacati sono consapevoli della gravità della situazione e hanno chiesto che venga chiesto alla Regione e allo Stato di intervenire con ammortizzatori sociali in deroga, per i lavoratori che a centinaia saranno colpiti con mancate assunzione o sospensione del pagamento degli stipendi. Dice Luisa Di Lorenzo, segretaria della Cgil Gallura: «Il nostro pensiero adesso è ai lavoratori e alle vittime della guerra. Abbiamo la netta percezione della preoccupazione dei nostri iscritti». Anche Mirko Idili, segretario della Cisl, ha chiesto risposte immediate da parte della Regione e del Governo. Paolo Manca aggiunge: «Premesso che noi siamo pronti a sopportare le conseguenze delle sanzioni a carico di chi ha violato le leggi della convivenza internazionale, evitiamo, però, la caccia alle streghe». Concetti ribaditi anche dal sindaco Roberto Ragnedda e dal presidente del Consiglio comunale di Arzachena, Rino Cudoni.

Il caso Mordashov

In Gallura, oltre a Usmanov, l’attenzione del Csf e delle agenzie di intelligence italiane (mentre il ministro Di Maio afferma che saranno congelati beni per 140 milioni di euro nel nostro Paese) si sta concentrando sul miliardario Alexey Mordashov. L’imprenditore e banchiere russo è proprietario di una villa a Portisco (Olbia) e di due mega yacht (Nord e Lady M, che ieri a Imperia è diventato il primo bene sequestrato in Italia), bloccati in esecuzione delle sanzioni Ue.