“Galeazzi”, una festa  

I grandi campioni del calcio e i giornalisti uniti nel ricordo di Giampiero Galeazzi. Si è tenuto sui campi del Dopolavoro Ferroviario, in viale La Playa a Cagliari, il primo memorial di padel organizzato dall'Ussi e dedicato al celebre cronista, scomparso il 12 novembre 2021, con una due giorni di gare che ha portato a un mix di sport e ricordi. Tanti grandi volti del calcio, non solo sardo: hanno giocato Gianfranco Zola, Pierluigi Casiraghi, Cristian Brocchi, Giampiero Maini e Dario Marcolin, che dopo anni ad alto livello in campo ora si cimentano nel padel, uno degli sport del momento, con immutata passione e voglia di vincere.

Sui campi

Il primo memorial Galeazzi ha portato al DLF non solo chi ha partecipato al torneo Open, quello dove assieme ai giornalisti (alcuni arrivati in Sardegna per l'occasione) sono state istituite wild card per le personalità di spicco. Oltre a Brocchi, Casiraghi, Maini, Marcolin e Zola fra i presenti l'ex allenatore del Cagliari Massimo Rastelli, il tecnico del Carbonia David Suazo (ha ritrovato Zola, suo compagno in rossoblù dal 2003 al 2005) e il presidente dell'Ussi nazionale Gianfranco Coppola. Con un pensiero per Galeazzi, spesso incontrato durante le loro carriere: «Non lo dimenticheremo mai, era un amico dei calciatori e amava la Sardegna. A quei tempi il rapporto coi giornalisti era molto diverso», ha detto Mario Brugnera, una delle leggende dello scudetto della stagione 69-70.

A tutto padel

Tre tabelloni hanno caratterizzato la prima edizione del memorial Galeazzi. Si è cominciato venerdì pomeriggio, con l'Open: Maini, in coppia col radiocronista di Radiolina Lele Casini, ha avuto la meglio in finale per 6-4 contro Marcolin e Brocchi. Nel primo torneo sono stati gli ex calciatori a farla da padrone, mentre nella mattinata di sabato a scendere in campo è toccato ai soli giornalisti. Nel doppio misto primo posto per Cristiana Aime e Claudio Cugusi, nel torneo maschile la vittoria è andata ad Alessandro Carta e Stefano Loffredo. Una due giorni di gare che ha divertito anche gli stessi giocatori, con la direzione tecnica dei maestri Bubu Melis e Matteo Casula. Alle premiazioni hanno partecipato, fra gli altri, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, l'assessore regionale al Turismo Gianni Chessa e il presidente del Coni Sardegna Bruno Perra.