Gal, si riparte dall’agroalimentare 

Altre risorse del Gal Terras de Olia per finanziare e supportare 13 imprese del Montiferru e della Planargia nell’ambito della commercializzazione delle produzioni agroalimentari. Sono complessivamente 400mila euro i finanziamenti che daranno un sostegno importante per potenziare e diversificare le attività di aziende agricole già esistenti: per lo sviluppo e potenziamento di laboratori di trasformazione di tutti i prodotti agricoli, per il packaging, per completare minicaseifici e piccoli mattatoi e macellerie aziendali, per potenziare la vendita online, e per commercializzare i prodotti come il casizolu, il miele, olive e zafferano. Le aziende interessate, che dovranno cofinanziare di tasca propria con il 60 per cento delle risorse per realizzare i singoli progetti, sono di Bonarcado, Cuglieri, Milis, Seneghe, Sennariolo, Santu Lussurgiu, Suni e Tinnura.

La ripartenza

Il 2022 si apre quindi con un atto concreto per lo sviluppo del territorio, che può contare ancora su una dotazione finanziaria complessiva che supera i 4 milioni e 300mila euro. Nonostante tutte le difficoltà del 2021 il Gal ha continuato il suo cammino per sostenere e rafforzare l’economia locale: «Anno duro ma il Gal ha ampliato le sue competenze con la delega a istruire anche le domande di pagamento dei nostri beneficiari– precisa il direttore Daniela Carboni – abbiamo pubblicato 8 bandi per le imprese per circa 2milioni e 400mila euro, e ricevuto ad oggi 114 domande di sostegno». L’attività di presenza e informazione del Gal è costante nel territorio con gli incontri di animazione nei comuni e con il nuovo sportello informativo di Bosa.

Gli altri bandi

Gli altri obiettivi per il 2022: «La pubblicazione dei prossimi tre bandi per reti di agricoltura sociale e per turismo sostenibile avranno una dotazione finanziaria di un milione e 140mila. Guardiamo avanti con nuove progettualità e partenariati per lo sviluppo locale, con le imprese e le comunità», prosegue Carboni. Il Gal comprende due unioni dei Comuni: Montiferru-Alto Campidano e Planargia, al loro interno ben 20 comuni dell’area e una cinquantina di soci privati.