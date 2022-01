Gajser “Supercampione” 

Lo sloveno Tim Gajser, pilota ufficiale della Honda Hrc, è il nuovo “Supercampione” di Alghero. Il vincitore di 4 titoli iridati ieri si è aggiudicato la gara regina della 1ª tappa degli Internazionali d’Italia di Motocross tagliando il traguardo del “Lazzaretto” davanti allo svizzero Jeremy Seewer, vincitore della Mx1, e al belga Jago Geerts, prima dominatore in Mx2 e poi capace di conquistare il 3º gradino del podio con una moto 250cc. Dopo la data algherese organizzata dal Motoclub Sardegna, gli Internazionali, che vantano il supporto della Regione, si chiuderanno domenica 6 febbraio a Riola Sardo.

La gara

Alla 125 il compito di rompere il ghiaccio. L’olandese Van Erp, protagonista in 1ª manche, ha concesso il bis nella 2ª approfittando dell’errore di Valk. Due terzi posti per l’italiano Zanchi, ultimo e poi penultimo il sardo Andrea Piredda.

Gare secche, invece, in Mx2 e Mx1. Nella prima Geerts si è reso subito imprendibile, mentre alle sue spalle Lapucci, reduce da infortunio, ha provato a lottare per il podio, ma ha chiuso 6º dietro Guadagnini. In MX1 subito al comando Seewer, filato via mentre Gajser non correva rischi e chiudeva 2º davanti al bravo Fernandez. Nella Supercampione in gara i migliori 20 di MX1 e Mx2, ma i protagonisti sono rimasti Seewer, a lungo in testa, e Gajser, più incisivo col nuovo assetto e bravo a tenere a distanza l’insidioso terzo incomodo Geerts e a superare lo svizzero, poi campione di fair play nel restituirgli la posizione dopo una traiettoria non consentita.

Assente Renaux, a riposo forzato; curiosa la scelta di non partire adottata dalla Beta, con Lupino e Van Horebeek spettatori; gradito l ritorno di Evans, che dopo 16 mesi di stop ha chiuso 8º in MX1 e 17º in Supercampione a causa di una caduta.