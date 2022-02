Gajser senza avversari 

Nella MX1 assolo di Gajser, in controllo dalla prima all’ultima curva e seguito a distanza di sicurezza da un buon Prado, al debutto stagionale, e da Van Horebeek, che dopo la rinuncia algherese ha portato la Beta sul podio di Riola (il compagno Lupino non ha corso).

Nella 125, senza l’olandese Erp protagonista ad Alghero, a prendersi la scena è stato il connazionale della Fantic, Valk, che ha vinto le 2 manche davanti all’italiano Zanchi e al tedesco Werner, trio poi salito nello stesso ordine sul podio assoluto. In Mx2, dove la sorella di Valk, unica donna in gara, ha chiuso 29ª, a trionfare è stato Tondel, norvegese della Fantic che ha permesso così alla factory toscana di siglare una pregevole doppietta. Alle sue spalle lo sfortunato Langenfelder, che dopo aver condotto fino all’ultimo giro ha perso il primato dopo essersi imbattuto in un incidente tra doppiati, e Osterhagen. Quarto e sesto Lapucci e Guadagnini, migliori tra gli italiani.

A Riola Sardo lo sloveno Tim Gajser ha dominato la 2ª e ultima tappa degli Internazionali d’Italia di Motocross. Dopo aver vinto la classe MX1, ha trionfato anche nella Supercampione, bissando il successo già ottenuto al Lazzaretto di Alghero 7 giorni prima. Il 4 volte campione del mondo, pilota ufficiale Honda Hrc, si è mostrato in forma strepitosa e ha lanciato un segnale forte e chiaro non solo allo spagnolo della GasGas Jorge Prado, ieri 2º a “Le Dune”, ma anche agli assenti Seewer (Yamaha) e Watson (Kawasaki), che hanno preferito la gara francese di Lacapelle Marival a quella sarda, e agli infortunati Herlings (frattura del tallone) e Febvre. Nel paddock del Mc Motorschool presieduto da Fulvio Maiorca, presente il leggendario Tony Cairoli, ora brand ambassador Ktm, GasGas e Husqvarna.

Le gare

Nella SuperCampione, Gajser ha arginato l’assalto iniziale di Prado e replicato quando fatto in MX1. Lo spagnolo ha conservato il 2º posto, mentre il 3º è andato all’agguerrito Tondel, risultato che gli è valso il 2º posto nell’assoluta della Supercampione.

Classifiche di giornata

Supercampione : 1) Gajser (Slo, Honda) in 30’35”105; 2) Prado (Spa, GasGas) a 18”93; 3) Tondel (Nor, Fantic) a 39”696; 4) Guadagnini (Ita, GasGas) a 47”358; 5) Koch (Ger, Ktm) a 50”297. Mx1 : 1) Gajser (Slo, Honda) in 30’08”199; 2) Prado (Spa, GasGas) a 18”482; 3) Van Horebeek (Bel, Beta) a 44”308; 4) Forato (Ita, GasGas) a 51”37; 5) Koch (Ger,Ktm) a 1’12”561. Mx2 : 1) Tondel (Nor, Fantic) in 30’44”386; 2) Langenfelder (Ger, GasGas) a 12”298; 3) Osterhagen (Nor, Fantic) a 13”093; 4) Lapucci (Ita, Fantic) a 33”55; 5) Fredriksen (Nor, Honda) a 43”023. 125 : 1) Valk (Ola, Fantic) 500; 2) Zanchi (Ita, Yamaha) 420; 3) Werner (Ger, Ktm) 340; 4) Freibergs (Let,Husqvarna) 260; 5) Salvini (Ita, Yamaha) 230.

Classifiche campionato

Supercampione : 1) Gajser 50 punti; 2) Tondel 34; 3) Koch 31; 4) Langenfelder 30; 5) Forato 28. Mx1: 1) Gajser 47; 2) Forato 36; 3) Koch 28; 4) Evans (Australia, Honda) 28; 5) Seewer (Svi, Yamaha) 25. Mx2 : 1) Tondel 47; 2) Langenfelder 40; 3) Fredriksen 36; 4) Lapucci 33; 5) Guadagnini 31. 125 : 1) Valk 920; 2) Zanchi 760; 3) Werner 570; 4) Van Erp (Ola, Yamaha 500; 5) Freibergs 460.

