Gabriele, il genio della lampada green 

Dal ricordo della fiammella viva che animava le lanterne dei minatori di Porto Flavia, fino alla creazione di una lampada green che dal calore genera luce e dalla luce, nuovi punti di vista. Il prototipo del Product Designer Gabriele Onnis (29 anni), più che una rivoluzionaria lanterna a mano contemporanea, è un'intermediaria d'amore: tra il presente e il passato prima, tra lo spazio e la luce poi. «Ho voluto creare un qualcosa che fosse utile e al tempo stesso proponesse nuove forme di quotidianità, meno impattanti» racconta lui. E luce (ecosostenibile), fu.

Phos

Il prototipo, progetto di tesi allo IED (Istituto Europeo di Design) di Cagliari del neodiplomato Gabriele Onnis, si chiama “Phos”. «Deriva dal greco» spiega l'inventore: «uno dei significati della parola è luce, con accezione rivelatrice: come ciò che da forma alla realtà». Phos è una lanterna a mano trasportabile che utilizza il bioetanolo, combustibile prodotto dalla fermentazione della canna da zucchero che non rilascia sostanze dannose. «Ma non ho scoperto l'acqua calda» spiega Onnis: «i sistemi termoelettrici esistono da un po’, trasformano il calore in energia e viceversa». Si tratta infatti di una lampada per l’home design autosufficiente: in Phos si fondono due sorgenti luminose, fuoco (in basso) e luce (in alto), indissolubilmente legate, in cui l’energia termoelettrica viene prodotta, accumulata ed utilizzata. E si può caricare anche con la corrente elettrica.

I racconti del nonno

L'ispirazione, è arrivata dal passato. «Ci sono ricordi sfocati che accompagnano la mano e il cuore senza nemmeno rendertene conto» racconta Onnis; ricordi, come quelli legati alla sua infanzia. La «fortuna» di un caminetto sempre acceso attorno al quale raccontare storie, come quelle di nonno Franco, fu galeotta. «Delle storie di mio nonno, medico della miniera di Porto Flavia, ricordo la descrizione delle lanterne dei minatori: la passione per la luce vista come fonte di vita, calore e di condivisione, probabilmente è nata lì, durante l'infanzia a Nebida». Quello per le lampade è infatti un hobby divenuto «la mia strada». Per il designer la maturità classica prima, poi la scelta di iscriversi in Ingegneria Biomedica, infine quella di lasciare gli studi, lavorare nella ristorazione e nel frattempo realizzare lampade da oggetti riciclati «conducendomi fin qua: allo IED ho trovato casa».

Luce rivelatrice

La lampada, sviluppata con l'architetta e relatrice Lucia Logiudice, è stata realizzata grazie anche alla collaborazione con l’azienda Veil Energy di Bolzano. «Collaborazione preziosa - aggiunge Onnis - che ha permesso la realizzazione di un oggetto dal funzionamento pulito, trasportabile». Aspetto quest'ultimo, parte integrante del ruolo di Phos: «poter spostare la luce nella stanza permette a noi di godere dello spazio secondo prospettive diverse, rivelatrici, e alla luce di vivere lo spazio esattamente come lo viviamo» spiega: «Spero che un oggetto di design sostenibile ispiri ulteriori scelte sostenibili: occasioni come queste vorrei spingessero chi osserva a uscire dalla propria confort zone, comprendendo che spesso davanti a un problema, la soluzione è essere creativi».