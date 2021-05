Gabbie-trappola per i cinghiali 

Il blitz della Forestale in un terreno a ridosso della statale Sulcitana, in territorio di Pula, nei pressi del parco di Gutturu Mannu, ha permesso di scoprire un’attività particolare quanto illecita: addestramento di cani alla caccia al cinghiale. Il titolare del terreno, Ignazio Lucarelli, 72 anni, è stato denunciato dai ranger: dovrà rispondere del reato di cattura con mezzi non consentiti di cinghiali e per avere istituito una zona addestramento cani senza l’autorizzazione della Regione Sardegna e del Servizio veterinario. Sotto sequestro, oltre al terreno, due gabbie utilizzate per catturare gli ungulati, tre cinghiali e duecento lacci per uccellagione.

L’indagine

Lucarelli è un ex giardiniere in pensione ma soprattutto è il capo caccia di una delle compagnie di caccia grossa di Pula. Secondo le indagini della Forestale, nel terreno di sua proprietà il pensionato avrebbe organizzato nei dettagli un’attività strettamente legata a quella della compagnia di caccia grossa.

Per addestrare i cani, era necessario mettere loro a disposizione dei cinghiali. Da qui le gabbie trappole posizionate nella recinzione del terreno: gli animali avevano la possibilità di entrare all'interno del recinto ma non quella di uscire e rimanevano di fatto intrappolati. Tre i cinghiali ancora vivi ritrovati dai ranger e sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del servizio veterinario dell’Asl. Il sospetto degli inquirenti è che altri animali catturati con questo sistema illegale, siano stati venduti ad agriturismi della zona, probabilmente dopo essere stati abbattuti sul posto.

Il blitz

I ranger della Forestale hanno proseguito la perquisizione nel terreno di proprietà di Ignazio Lucarelli: sequestrati anche 200 lacci per uccellagione detenuti illegalmente.

L'operazione portata a termine si inquadra nell'attività del Corpo Forestale rivolta alla repressione di illeciti strettamente legati all'attività venatoria a tutela della biodiversità faunistica, oltre che dell'attività venatoria lecitamente praticata in Sardegna.

