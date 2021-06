G7, Biden sfida la Via della Seta cinese 2.0 

Carbys Bay. La Cornovaglia, propaggine dell'estremo occidente d'Europa affacciata verso l'Atlantico, come fonte d'ispirazione di una rinnovata sfida alla Cina e alla strategia globale della Via della Seta 2.0, cavallo di battaglia del gigante d'Oriente. Arriva dall'amministrazione americana di Joe Biden la parola d'ordine del primo vertice G7 del dopo pandemia (e del dopo Donald Trump), al via ieri sotto la presidenza britannica di Boris Johnson dietro le recinzioni fortificate di un lussuoso resort di Carbis Bay.

Gli obiettivi

Una parola d'ordine che precisa i termini del braccio di ferro con il Dragone, in un momento cruciale per il pianeta segnato dalla partita (anche geopolitica) della "ricostruzione" post Covid - tema portante della riunione - fra corsa ai vaccini, progetti di ristrutturazione dei sistemi economici e sociali, promesse di maggior equità. «Il G7 - ha fatto sapere Washington nelle ore in cui il vertice prendeva il via con l'apertura di Johnson e una sessione di lavoro sulla ripresa introdotta dal premier italiano Mario Draghi - appoggerà standard elevati, trasparenti, rispettosi dell'ambiente e un meccanismo per gli investimenti nelle infrastrutture fisiche, digitali e sanitarie dei Paesi a basso e medio reddito. Sarà un'alternativa a quello che altri Stati, inclusa la Cina, stanno offrendo».

Il messaggio

L’annuncio - anticipato dall'offerta di un miliardo di dosi vaccinali dal "fronte delle democrazie" ai Paesi meno ricchi - è di quelli destinati a risuonare forte e chiaro, almeno a parole per ora. Tanto che la risposta di Pechino non si fa attendere, affidata al capo della diplomazia del Partito comunista cinese, Yang Jiechi. Che in un colloquio-scontro col segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, liquida il G7 dell'era Biden come il luogo di «uno pseudo multilateralismo sostenuto da piccoli circoli»; mentre torna a respingere come «una storia assurda» i sospetti che il coronavirus possa essere sfuggito dai laboratori di Wuhan.

Gli alleati

Sulla trincea degli alleati, viceversa, l'Ue - rappresentata al G7 da Ursula von der Leyen, Charles Michel, oltre che dai leader d'Italia, Francia e Germania - mostra di volersi allineare, pur puntualizzando attraverso fonti diplomatiche che «non si tratta di chiudere la porta alla Cina» o d'interrompere la «cooperazione multilaterale»; semmai di accentuare la pressione sul terreno «dei diritti umani» e farle concorrenza «nel rapporto con i Paesi in via di sviluppo». Approccio condiviso con il governo Tory di Johnson (col quale viene frattanto silenziato, ma non risolto il contrasto sul dopo Brexit relativo ai confini dell'Irlanda del Nord, dopo un duro botta e risposta fra Emmanuel Macron e il capo del Foreign Office Dominic Raab) senza dimenticare gli interessi ciclopici in gioco per il Vecchio Continente con Pechino. «Una stretta unità transatlantica è essenziale per affrontare le sfide odierne, dal rapporto con la Cina alla protezione del clima», fa sapere la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

Draghi incontra Biden

«È un buon periodo», esordisce il presidente del Consiglio che oggi pomeriggio incontrerà il presidente americano Joe Biden. Al centro dei colloqui i temi globali, dai vaccini ai Paesi meno sviluppati al clima alla parità di genere, argomenti che saranno affrontati anche dalla presidenza italiana del G20. Per Draghi è stato giusto sostenere le imprese e le persone ma ora bisogna guardare avanti: «Più spesa per gli investimenti e meno forme di sussidio». Ci sono «ottimi motivi» per continuare con politiche di bilancio espansive, perché mentre l'economia attraversa una «transizione» bisogna «proteggere i lavoratori». L'errore del passato è stato «dimenticarsi» della «coesione sociale» e invece - spiega Draghi - bisogna puntare su politiche attive del lavoro per aiutare i più deboli, soprattutto donne e giovani.

