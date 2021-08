Furto nella casa di Lilli Gruber 

Furto nella villa della nota giornalista televisiva ex ed europarlamentare di Lilli Gruber a Torre delle Stelle. I ladri hanno fatto irruzione probabilmente attraverso una finestra, rovistando all’interno e fuggendo con alcuni anelli d’oro e un orologio. La denuncia è stata presentata ieri ai carabinieri, subito arrivati nel villaggio turistico avviando le indagini. Sulla vicenda non sono trapelate molte indiscrezioni.

Il furto

Sono stati in molti a notare ieri alcune auto dei carabinieri della Compagnia di Quartu parcheggiata nelle vicinanze della residenza estiva della giornalista che frequenta Torre delle Stelle da lunghi anni. Le indagini sono coordinate dal capitano Gianni Russo e dal tenente Pietro Lucania. La voce non ha tardato a circolare. I carabinieri mantengono un riserbo assoluto. Non si sa se il furto sia stato consumato durante l’ultima notte e nella serata di venerdì: i carabinieri sono arrivati nella tarda mattinata e dopo il sopralluogo hanno anche interrogato diverse persone con la speranza di poter risalire a qualche testimonianza che potrebbe tornare utile nell’economia delle stessa indagini. i militari avrebbero anche acquisito le immagini di alcune telecamere che potrebbero avere ripreso movimenti sospetti attorno alla villetta. In merito nessuna indiscrezione. Si è parlato anche del fermo di un giovane che sarebbe stato accompagnato alla vicina caserma di Flumini. Circostanza negata dalle forze dell’ordine che preferiscono operare con molta discrezione.

La frazione

Da alcuni anni la sorveglianza di una parte delle villette di Torre delle Stelle è affidata a una società privata, i furti sono in netta flessione rispetto al passato. L’amministrazione comunale di Maracalagoni ha piazzato anche diverse telecamere nei punti strategici. Si aggiungono poi i controlli garantiti anche dai carabinieri . I controlli sono stati rafforzati nelle ultime ore su tutto il territorio in vista della notte ferragostana con l’obiettivo anche di scongiurare gli assembramenti notturni nelle spiagge: un anno fa avevano a Genn’e Mari erano stati abbandonati rifiuti di ogni genere.

