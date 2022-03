Furto in casa, pista gallurese 

Hanno imboccato una pista precisa le indagini dei carabinieri della compagnia di Lanusei per risalire agli autori del furto commesso nell’abitazione di Maria Mulas, l’ottantenne di Villagrande derubata nei giorni scorsi dopo un raggiro. I sospetti si concentrano su alcune persone provenienti da fuori Ogliastra. Le immagini delle telecamere installate vicino alla casa della signora avrebbero consentito di accertare che l’auto utilizzata dai ladri sarebbe intestata a una donna di Buddusò. Chi ha raggirato Maria Mulas, che con i suoi modi gentili ha ospitato per qualche minuto il sedicente acquirente di un terreno di famiglia, ha agito con le stesse modalità di un episodio analogo avvenuto un anno e mezzo fa a Tortolì. In quel caso gli autori del furto erano due venditori ambulanti di formaggio.

Le analogie

L’uomo che ha bussato porta di casa di Maria Mulas doveva conoscere le sue abitudini e senz’altro era in possesso di alcune informazioni sulla vita familiare. Si è introdotto nell’abitazione dove si è intrattenuto a parlare con la signora. Le diceva di conoscere bene un fratello e chiedeva informazioni su un terreno di famiglia. Quasi come ci fosse un rapporto amichevole. Nel mentre i complici dell’uomo hanno svaligiato la casa. Lo stesso era avvenuto a novembre 2020 a Tortolì, in via Copernico. Due ragazzi, poco più che ventenni, erano entrati nel cortile di una nonnina di 87 anni che aveva confidato loro di attraversare un periodo doloroso per la scomparsa di un figlio avvenuta nelle settimane precedenti. L’avevano anche abbracciata per consolarla, ma proprio in quel frangente le avevano sfilato una banconota da 100 euro dal grembiule che indossava. I carabinieri li avevano arrestati ad Arbatax.

Il vademecum

Il fatto ha indotto i carabinieri del comando provinciale di Nuoro a rilanciare il vademecum per allertare le persone più a rischio, ovvero gli anziani. «Il cancello e il portone non si aprono agli sconosciuti. Tantomeno la porta di casa. Controllate il visitatore dallo spioncino e ricorrete comunque alla catenella se aprire vi appare necessario».