Furto di sabbia: turisti multati 

Stavano caricando gli zaini pieni di sabbia nella loro macchina, come se niente fosse. Fortunatamente però due bagnanti presenti nella zona si sono accorti della vicenda e, attraverso il numero telefonico per segnalare i furti di sabbia, hanno chiesto l'intervento dei barracelli della compagnia di Cabras. Gli agenti a quel punto sono immediatamente arrivati sul posto e in collaborazione con la Polizia locale hanno sventato un importante furto di quarzo dalla spiaggia di Is Arutas, anche quest'anno la più frequentata. Gli autori sono due giovani turisti siciliani in viaggio di nozze lungo la costa del Sinis, sanzionati con 1000 euro.

Il furto

La sabbia sequestrata era contenuta all’interno di due bottiglie e una ciotola in plastica, per un peso di tre chili e seicento grammi di quarzo. I giovani vacanzieri in un primo momento si sono detti ignari della regolamentazione vigente, poi però dopo una chiacchierata hanno ammesso di essere a conoscenza del divieto di asporto. Nessuno dei due ha posto resistenza con gli agenti. Un tentativo di furto che è costato alla coppia siciliana una sanzione pari a mille euro. Una lezione insomma.

Il Comune

Dagli uffici del Comune commenta la vicenda il primo cittadino di Cabras Andrea Abis, nonché presidente dell’Area marina protetta del Sinis: «Purtroppo, come tutti gli anni, dobbiamo fare i conti con chi cerca di prelevare un patrimonio importante che caratterizza i nostri mari - ha spiegato Abis - Il servizio di Pronto Spiaggia si rivela però ancora una volta un prezioso alleato. Poter contare sulla collaborazione dei tanti volontari che sostengono l'attività e il monitoraggio costante delle forze dell'ordine non solo è indispensabile per evitare numerosi furti, ma assume anche un alto valore civico a favore del nostro territorio. Siamo consapevoli dell'unicità del litorale cabrarese - conclude Abis - e proprio per questo motivo è nostro dovere proteggerlo, affinché chiunque possa avere il privilegio di visitare e godere della bellezza delle spiagge di quarzo».

La normativa

La legge regionale a tutela dei litorali è in vigore dal 2017. Chi asporta, detiene o vende anche piccole quantità di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie provenienti dal litorale o dal mare è soggetto a una sanzione amministrativa che va dai 500 a 3 mila euro. Dal Comune di Cabras ricordano che chiunque avvistasse un tentativo di furto può telefonare al Servizio Pronto Spiaggia ai numeri 340 2400170 e 800 125 018. Ma anche che i barracelli, guidati dal capitano Fabrizio Lochi, e la Polizia locale sono sempre operativi sul territorio sia per evitare che il quarzo venga portato via, sia per il controllo della sosta sulle dune e il campeggio abusivo, fenomeno che nel Sinis va sempre di modo.

I controlli

Già dalla prossima settimana entreranno in azione anche le Sentinelle del Sinis, i volontari che dedicano alcune ore della loro giornata a passeggiare lungo la costa per sorvegliare le spiagge già prese d'assalto. Un contributo da sempre viene dato poi dai bagnini, che negli anni scorsi, soprattutto d Is Arutas, sono riusciti a evitare che la sabbia di quarzo finisse nelle valigie.

RIPRODUZIONE RISERVATA