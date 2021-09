Furto di ostriche, progetto in fumo  

Brutta sorpresa per la cooperativa pescatori Golfo e Laguna. L’altra notte ignoti si sono introdotti nello stagno del Calich e hanno portato via quintali di ostriche. Oltre al furto, per un valore commerciale di circa ventimila euro, i ladri hanno danneggiato gli impianti e rubato alcune attrezzature. Rabbia e disperazione da parte dei soci della cooperativa che da diverso tempo stavano lavorando a un progetto per la realizzazione di un allevamento di ostriche, una iniziativa seguita da vicino dall’Azienda sanitaria e dall’Istituto Zooprofilattico. È in corso infatti, in quella zona dello stagno, la classificazione delle acque da parte degli enti competenti, proprio per avere la garanzia di un prodotto sicuro e di qualità, valido dal punto di vista commerciale. Per i pescatori della laguna si tratta di un duro colpo, perché in una notte hanno perso mesi di lavoro.

Le indagini

Il furto, avvenuto tra mercoledì e giovedì, è stato denunciato ai carabinieri. I militari hanno compiuto un sopralluogo e raccolto le testimonianze. Sono state visionate le immagini riprese dalle telecamere di video-sorveglianza installate nella zona, mentre gli inquirenti terranno ora sotto controllo le attività che lavorano nel campo della ristorazione a cui, i malviventi, potrebbero provare a rivolgersi per smerciare il prodotto. Gli investigatori potrebbero presto stringere la rete intorno ad alcune persone, che già in passato si erano rese responsabili di reati analoghi.

L’iniziativa

Le ostriche erano state immesse nella laguna a scopo scientifico, proprio per consentire l’esecuzione delle analisi da parte degli esperti dell’azienda sanitaria. Il raid notturno è avvenuto via mare. Qualcuno a bordo di una barca attraverso il canale di Fertilia ha raggiunto la zona del “lavoriero” forzando il cancello per accedere nella laguna del Calich. «Hanno tagliato diversi filari con le ostriche in sospensione, – raccontano i soci della cooperativa – rubandone solo una parte, mentre molte altre sono andate perse. Si tratta di un prodotto che non è stato sottoposto a stabulazione e quindi anche poco sicuro per il consumo». Nel mercato nero, dunque, nei prossimi giorni potrebbero approdare quintali di ostriche non certificate.

