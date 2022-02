Furto di estintori nelle gallerie: denunciati 

Incastrati dalle telecamere del sistema di videosorveglianze piazzate all’interno delle gallerie sulla 125 Var, due giovani sono stati smascherati e denunciati dalla Polizia stradale al termine di una indagine condotta a tempo di record. Sono accusati di aver rubato diversi estintori installati all’interno dei due trafficatissimi tunnel lungo la nuova Orientalre sarda, in territorio di Quartu, ma anche di aver danneggiato alcune dotazioni anticendio.

Il furto

Sulla vicenda la Procura di Cagliari ha immediatamente aperto un fascicolo a loro carico. I due sotto accusa saranno presto interrogati dal magistrato: per loro sarà l’occasione di raccontare la propria verità sulla sconcertante vicenda. Un furto davvero incredibile consumato all’interno delle due gallerie della Statale 125 Var, denominate “Martineddu” e “Mari Pintau”, fra le più lunghe della strada che accorcia notevolmente le distanze da Cagliari a Villasimius, il Sarrabus e l’Ogliastra. Un colpo non senza conseguenze: per diverse ore, le gallerie sono rimaste senza difesa da eventuali incendi.

L’indagine

A dare l’allarme sono stati gli operai dell’Anas e alcuni automobilisti in transito nel tunnel. Immediate le indagini con un accurato sopralluogo: mobilitati dalla Procura di Cagliari, gli agenti della polizia giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale del capoluogo, sono riusciti così riusciti a identificare e rintracciare i presunti autori del furto con accertamenti condotti a 360 gradi. Gli inquirenti hanno interrogato diverse persone, compresi alcuni automobilisti che sarebbero transitati nelle due gallerie. Ma decisive, come detto, sono state le immagini immortalate dall’impianto di videosorveglianza, che avrebbero ripreso i due giovani mentre compivano il furto. Arrivati sul posto a bordo di un’auto, dopo aver infranto le protezioni di vetro “safetycrash”, nei pressi delle colonnine “SOS”, hanno portato via diversi estintori, danneggiando una manichetta e una valvola dell’impianto anticendio.