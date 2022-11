Furto con spaccata: 30mila euro 

Furto con spaccata nella gioielleria Barracu di via XX Settembre, in centro città. L’altra notte ignoti sono riusciti a aprire la serranda in metallo che custodisce la vetrina dei preziosi. Hanno infranto la vetrata e portato via orologi e altri monili in oro per un valore di circa trentamila euro, anche se la stima esatta è ancora da definire. Un duro colpo per i proprietari che sono stati svegliati di soprassalto dal sistema di allarme che è entrato in funzione e subito si sono precipitati sul posto. Quando la sirena è scattata, i ladri hanno fatto in tempo ad afferrare quanti più pezzi possibile per poi scappare via, facendo perdere le proprie tracce. Nella fuga hanno lasciato a terra un bracciale.

In fuga

Purtroppo i proprietari del negozio risiedono nella borgata di Fertilia, a circa sei chilometri di distanza: i malviventi hanno avuto così qualche minuto per dileguarsi con il bottino. Nessuno ha visto niente. A quell’ora della notte la via XX Settembre resta buia e deserta, è una strada che si spegne nel momento in cui i negozianti abbassano la serranda. Gli allarmi, anche quelli delle auto, scattano di frequente e non ci si fa più molta attenzione. I carabinieri della Compagnia di Alghero stanno seguendo le indagini. Saranno analizzate le immagini delle telecamere di videosorveglianza che alcuni commercianti hanno installato lungo la via, in particolare gli occhi elettronici di un H24 che si trovano puntati proprio di fronte alla gioielleria, dall’altra parte della carreggiata.

Pioggia di solidarietà

Conforto, affetto. Ieri mattina nella gioielleria Barracu era un continuo via vai di persone che volevano lasciare una parola di conforto o dare un abbraccio a una famiglia stimata e benvoluta in città e che già in passato era stata vittima di un furto. Nel 2006 due distinte signore, con la scusa di voler vedere un monile esposto in vetrina, erano scappate vie con cinquantamila euro di merce: i bracciali in diamanti che erano stati sistemati sul bancone per essere valutati meglio dalle finte clienti.