Furti nei negozi, cresce l’allarme 

La “spaccata” con gravi danni all’ingresso e il tentativo di furto nel bar di via Gorizia, ma anche il furto di un’auto in via Michelangelo e il tentativo di scasso di una seconda auto in via Cagliari. C resce nuovamente l’allarme a Sestu dopo l’escalation di maggio e giugno che aveva visto, in poche settimane, numerosi furti in case, negozi, ma anche danneggiamenti e tentativi di spaccate nei grandi supermercati.

Gli episodi

Gli ultimi raid sono di questi giorni. Un’auto è stata rubata nel giro di pochi secondi in via Michelangelo, con uno schema già collaudato e usato più volte in via Cagliari nei mesi scorsi. Il misterioso ladro aspetta che l’automobilista scenda dal veicolo per una veloce commissione (spesso comprare le sigarette o ritirare qualcosa in un negozio) e, nel giro di un istante, sale in auto e scappa via a tutta velocità. Per fortuna la macchina è stata ritrovata l’indomani e riconsegnata al proprietario.

Sono invece da quantificare i danni per la spaccata in un bar di via Gorizia: il ladro, in questo caso, è riuscito a scassinare l’ingresso del locale ed è entrato, scappando poi dopo aver recuperato un po’ di refurtiva. Solo nelle prossime ore, quando sarà formalizzata la querela, sarà possibile quantificare l’ammontare del bottino ed i costi per ripristinare l’ingresso divelto.

Un terzo tentativo di furto di un’altra auto, sempre questa settimana, non è invece andato a buon fine. Il sospetto, per la tecnica utilizzata nei colpi, è che si tratti sempre dello stesso ladro che ha colpito nei mesi scorsi. Anche se le querele non sono state ancora formalizzate, i carabinieri hanno già contattato i titolari di alcune rivendite nelle strade dove sono stati compiuti i furti, così da evitare che venissero cancellate le immagini delle telecamere a circuito chiuso. Nei prossimi giorni i filmati verranno poi acquisiti.