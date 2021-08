Furti d’impronte, in azione gli 007 

Uno dei fortini per la difesa delle impronte digitali e dei dati biometrici ha sede nell’Isola. Il Dipartimento di ingegneria elettrica ed elettronica dell’Università di Cagliari ha ingaggiato una vera e propria lotta per difendere gli archivi digitali ed impedire che possano essere utilizzati da organizzazioni criminali.

I ricercatori

Il “Pra Lab” è il quartier generale dove vengono sperimentate le varie strategie approntate dai ricercatori. La squadra è composta da docenti, assegnisti, dottorandi e studenti e si misura con colleghi attivi in tutto il pianeta. Confronto che avviene anche grazie alla International fingerprint liveness detection competition: una gara biennale nata nel 2009 grazie alla collaborazione con la Clarkson University che, dal 2017, viene organizzata dal dipartimento cagliaritano. L’ultima edizione – in cui si sono distinti i ricercatori della Federico II di Napoli e dell’azienda cinese Megvii Technology – è stata sponsorizzata dalle multinazionali Thalés e Dermalog, specializzate in sistemi di sicurezza biometrici.

La competizione ha l’obiettivo di valutare le prestazioni degli algoritmi di liveness detection, una sorta di “antivirus” in grado di capire se l’impronta digitale utilizzata per accedere a un sistema sia falsa. Un’esigenza sempre più viva, oggi che con un pollice o un indice si possono autorizzare pagamenti anche rilevanti.

Gian Luca Marcialis, professore e coordinatore del team, rimarca l’attualità del bisogno di protezione: «Abbiamo iniziato a occuparci di impronte digitali nel 2006. Il problema era già noto nel 2002, anche se la riproduzione veniva considerata un evento improbabile, oggi, invece, le abbiamo negli smartphone».

Ladri molto abili

Lo specialista racconta quanto sia facile la sottrazione della propria impronta. Eventi che sembrano uscire dalle pagine di un romanzo di spionaggio: «La replica può essere fatta in modo verosimile, con una fotografia dal proprio smartphone o usando una polvere magnetica che va a identificare l’esaltazione lasciata sulle superfici. Oppure si può utilizzare un falso dell’impronta impossessandosi della traccia lasciata da qualche parte, per esempio su una tazzina di caffè».

La gestione in sicurezza degli archivi digitali è una sfida globale. Le ricerche condotte a Cagliari puntano alla realizzazione di software capaci di difendere questo importante patrimonio.

