Furgone in fiamme, è mistero 

Un rogo ha distrutto un camioncino parcheggiato in via Sardegna, a Lotzorai. Il mezzo è di proprietà di Giovanni Rubiu, fratello dell’ex sindaco e marito di Rita Lisi, responsabile dell’area amministrativa del Comune. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco di Tortolì, intervenuti lunedì notte insieme ai carabinieri della compagnia di Lanusei. Restano aperte tutte le ipotesi, compresa quella del dolo. Un mese fa alla periferia ovest del paese, nella zona del cimitero, le fiamme avevano aggredito la cabina di un camion di un’impresa di movimento terra con sede a Triei che svolgeva lavori per conto del Comune. Anche in quel caso l’origine dell’incendio è rimasta avvolta da un velo di mistero.

Il fatto

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Sardegna, nella zona sud rispetto al palazzo municipale, poco dopo le 23 di lunedì quando un piccolo camion bruciava in un terreno privato. Sono serviti due automezzi per avere la meglio sulle fiamme. I danni sono concentrati sulla parte anteriore del mezzo di Giovanni Rubiu, imprenditore nel settore dell’impiantistica agricola. Le operazioni di spegnimento e bonifica dell’area sono proseguite fino a mezzanotte inoltrata. In via Sardegna sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi. Gli inquirenti ieri mattina hanno trasmesso una prima informativa alla Procura della Repubblica di Lanusei e hanno raccolto la testimonianza del proprietario del mezzo. Sarà il magistrato a delineare l’eventuale attività investigativa anche sulla base della relazione dei vigili del fuoco.

Il sindaco

Cesare Mannini, 43 anni, in carica da un mese, è il successore di Antonello Rubiu, fratello del proprietario del mezzo aggredito dalle fiamme la cui moglie negli uffici comunali è un’istituzione storica: Rita Lisi è prossima alla pensione. «Spero sia un episodio accidentale. Fatti come questo - dice il sindaco - non appartengono alla nostra comunità. Confido nell’operato dei carabinieri ed esprimo massima solidarietà alla famiglia della nostra dipendente».