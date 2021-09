Furbetti del cartellino al Museo 

Qualcuno andava via prima del previsto, oppure arrivava in ritardo ma grazie all’aiuto e alla compiacenza di alcuni colleghi riusciva comunque a risultare presente in ufficio. In non pochi casi, e più volte nel corso della stessa giornata, accadeva che si allontanasse per motivi vari, comunque ritenuti non giustificabili. Accadeva - questa la ricostruzione investigativa fatta propria dalla Procura - al Museo archeologico nazionale nella Cittadella dei Musei in piazza Arsenale a Castello, dove nell’arco di otto mesi (dal giugno 2019 al febbraio 2020) cinque dipendenti del ministero per i Beni e le attività culturali e il turismo avrebbero approfittato di controlli carenti per modellare spesso gli orari lavorativi in base alle proprie esigenze.

Gli imputati

Un entra-esci scoperto dalla direttrice, che aveva visto uno di loro in giro per strada quando sarebbe dovuto essere al lavoro. Da quel momento erano state passate al setaccio presenze e assenze di un ampio periodo temporale, era scattata una denuncia ed erano stati predisposti pedinamenti, intercettazioni, riprese video. Risultato: tra tutti i dipendenti ai quali erano stati contestati questi comportamenti, i cinque che si erano resi responsabili di quelli più gravi (secondo la ricostruzione finale) erano finiti sotto accusa e per tre di loro ieri è iniziato anche il processo davanti alla giudice delle udienze preliminari Maria Gabriella Muscas. Truffa aggravata il reato contestato dal pubblico ministero Diana Lecca a Sergio Mauro Cilloco, 56, di Sinnai; Giuliana Soddu, di Uta, 61; Lucia Testa, cagliaritana 55enne. Sergio Corpino, 68, di Settimo, e Ignazio Cadoni, 65 anni, nato a Villacidro ma residente a Cagliari, sono già stati mandati a giudizio, prima udienza il 18 novembre. Entrambi sono assistiti dagli avvocati Antonio Nicolini e Ezio Ullasci.

Le contestazioni

La contestazione degli inquirenti è pressoché identica per tutti - dipendenti del Ministero, «non timbravano il cartellino elettronico marcatempo all’uscita del luogo di lavoro» - con una differenza nel numero di episodi, di ore complessive di assenza non giustificata e di danno alle casse pubbliche. Cilloco, Testa e Soddu inoltre si sarebbero scambiati la cortesia di timbrare tra loro il cartellino «in occasione di ingressi tardivi registrando falsamente la propria presenza in ufficio». Così a Cilloco - oltre al danneggiamento di alcune nuove sedie del museo - vengono contestati 34 episodi di «uscite anticipate, ingressi ritardati e allontanamenti indebiti» dai 6 minuti alle 3 ore e 38 minuti per «un’assenza» complessiva «di 35 ore e 14 minuti e «un ingiusto profitto» di 491,16 euro. A Testa 64 episodi dai 6 minuti alle tre ore per un totale di 60 ore e 16 minuti e introiti non dovuti per 839,94 euro. Soddu 40 assenze dalla mezz’ora alle 5 ore per un totale di 68 ore e 938,29 euro. A Cadoni 50 episodi dai 7 ai 23 minuti per 6 ore e 41 minuti e 109,91 euro. A Corpino 19 assenze dagli 8 ai 70 minuti per complessive 4 ore e 50 minuti e 76,48 euro.