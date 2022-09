Furbetti dei rifiuti, raffica di multe 

La pacchia è finita per gli allergici alla raccolta differenziata. Contro i furbetti dell’immondizia il Comune usa il pugno duro e per rendere chiaro il messaggio, ecco la prima raffica di sanzioni: poco meno di novanta su un totale di centoquaranta controlli effettuati in neppure tre mesi. L’ultima risale a pochi giorni fa in via La Sila, dove gli agenti della Polizia locale, anche a seguito di numerose segnalazioni all’assessorato all’Ambiente, hanno accertato un caso di abbandono irregolare di rifiuti. Non è stato difficile risalire al trasgressore che incautamente, oltre al pattume mal differenziato, ha gettato anche qualche elemento che riconducesse alla sua persona. Una “svista” che gli è costata una multa di 250 euro.

Il sindaco

«Sul tema del rispetto dell’ambiente abbiamo il dovere di osservare il massimo dell’attenzione e i controlli sono più che doverosi – spiega il sindaco Massimiliano Sanna - L’appalto di igiene urbana è quello per il quale il Comune, e i cittadini che pagano la Tari, investono più risorse. Non è né piacevole né ammissibile che lo sforzo di tanti cittadini scrupolosi sia vanificato da pochi singoli che non rispettano le più basilari regole di convivenza civile». Per il primo cittadino non è solo una questione di civiltà, ma anche di rispetto verso la città.

I dati

I numeri la dicono lunga sulla portata del problema: due terzi degli accertamenti effettuati dalla Polizia locale hanno portato alla luce irregolarità nel conferimento dei rifiuti. È l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda a illustrare nel dettaglio i risultati. «Da metà giugno sono stati effettuati 83 controlli su aree incolte e siepi sporgenti da cui sono scaturite 28 sanzioni per le aree incolte e 13 per le siepi sporgenti - spiega - Gli altri interventi in materia ambientale sono stati 54. In 46 casi sono state rilevate irregolarità e il mancato rispetto delle norme e altrettante sanzioni ai responsabili. Nella quasi totalità dei casi i rifiuti sono stati conferiti senza differenziare le frazioni». È solo l’inizio, promettono dagli uffici di piazza Eleonora: nei prossimi mesi, accanto alle attività di comunicazione, saranno potenziate anche quelle di controllo con l’obiettivo di tutelare il decoro della città e il diritto dei cittadini che osservano le regole a godere di un ambiente pulito. La caccia ai trasgressori proseguirà sotto lo sguardo attento della Polizia municipale, supportata dalle telecamere di videosorveglianza «per non vanificare gli sforzi di una città che tante volte - ricorda l’assessora - ha dimostrato di essere sensibile ai temi ambientali, come confermano ogni anno i report del Ministero, di Legambiente e del Sole 24 ore».