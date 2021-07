Fuoco vicino alla strada: 131 Dcn chiusa 

Ore di paura nel Guilcier per un maxi-incendio scoppiato nel primissimo pomeriggio tra Ghilarza e Soddì. Le fiamme hanno lambito la 131 Dcn ed è stato necessario chiuderla al traffico per oltre un’ora e mezzo, prima solo in direzione Nuoro e poi in entrambi i sensi di marcia. Imponente il dispiegamento di forze per domare il vasto incendio che non si esclude possa essere di natura dolosa. Non si dovrebbero registrare danni a strutture, ma la paura è stata davvero tanta.

Il fuoco si è infatti sviluppato nei pressi di un distributore e in una zona dove ci sono diverse aziende e attività. Fortunatamente si è riusciti a preservarle, mettendo in salvo il bestiame, ma sono andati bruciati pascoli e vigneti. Le forze in campo hanno lavorato duramente prima di avere ragione del fuoco che correva veloce, complice anche il vento che si è fatto più forte dopo poco che era partito l’incendio.

L’allarme

Non erano ancora le 15 quando a Ghilarza si sono sentite le sirene di allarme. Una densa nube di fumo nera si vedeva dal paese e in tanti si sono precipitati per vedere cosa stava accadendo nell’immediata periferia e poi nelle campagne e per dare una mano.

Il fuoco è partito vicino all’incrocio che porta a Soddì e nella piccola frazione di Zuri e poi ha proseguito sino all’incrocio per Aidomaggiore, lungo il costone, lambendo la 131 Dcn. Sul posto sono intervenuti in un primo momento 4 elicotteri ai quali poi si sono aggiunti il Super Puma e tre Canadair. Non si riusciva infatti a domare le fiamme che poi hanno raggiunto anche la parte Nord est del lago Omodeo dove è stato quindi più semplice reperire celermente l’acqua per i mezzi aerei. Sul posto anche diverse squadre del Corpo forestale, di Forestas, i Vigili del fuoco di Oristano e del distaccamento di Abbasanta, la Protezione civile, i barracelli di Ghilarza, Soddì, Paulilatino ed Abbasanta. Ed ancora Polizia, Carabinieri ed Anas e tanti volontari.

Il traffico

A causa del vasto incendio che si è spinto sino all’importante arteria stradale dell’Isola è stato necessario chiuderla alle auto. Il traffico è stato deviato sulla Sp 15 e, solo intorno alle 19, la 131 Dcn è stata riaperta al transito dei mezzi. Tanti gli ettari di pascolo distrutti dal fuoco che complessivamente ha interessato oltre 150 ettari. I primi cittadini di Soddì e Ghilarza non hanno dubbi sulla natura dolosa dell’incendio. «Non ci sono parole – commenta ancora scossa la sindaca di Soddì Greta Pes -. Non capisco davvero cosa possa avere in mente la gente per mettere a rischio la vita delle persone e degli animali. È stato qualcosa di impressionante, ho seguito da vicino le operazioni di spegnimento». Sulla stessa linea il collega di Ghilarza Stefano Licheri, anche lui impegnato a seguire da vicino la situazione: «L’incendio è partito da bordo strada, vicino all’incrocio per Zuri. A mio avviso è stato studiato in maniera scientifica: dopo mezz’ora si è sollevato anche il vento. Il rischio è stato enorme: vicino al punto in cui è partito il fuoco c’è un distributore. E poi case abitate, aziende. Penso proprio sia di natura dolosa».

RIPRODUZIONE RISERVATA