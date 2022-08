Fuoco sulla terrazza, evacuate 7 famiglie 

In un breve lasso di tempo tutte le famiglie presenti sono state fatte evacuare e tenute a distanza di sicurezza, mentre le operazioni di spegnimento del rogo si sono protratte per circa due ore.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 10.30: «Quando un passante ha notato del fumo provenire dalla veranda dell’ultimo piano della palazzina e ha chiesto ad un’inquilina cosa stesse accadendo. - Racconta Guelfo Ungaro, residente nel mini condominio - Quest’ultima ha cominciato ad urlare, attirando l’attenzione di tutti i condomini presenti. Siamo scesi per strada e solo allora mi son reso conto di quanto fosse seria la situazione». Il condomino racconta d’aver notato un’importante colonna di fumo e d’avere realizzato quel che stava accadendo: «Dopo pochi minuti si sono alzate le fiamme. - continua Ungaro - Per fortuna l’intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo, tanto che abbiamo sentito le sirene appena arrivati fuori dalla palazzina».

Prima un’imponente colonna di fumo denso e scuro, poi una danza di fiamme alte qualche metro che hanno avviluppato ed incenerito la struttura in legno di una terrazza dell’attico di un mini condomino. Quelle passate dalle sette famiglie che abitano in una palazzina di via Marghine nel rione di Col di Lana, sono state due ore di autentica apprensione e solo l’intervento immediato dei vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias è riuscito ad evitare delle conseguenze peggiori.

La paura

In un breve lasso di tempo tutte le famiglie presenti sono state fatte evacuare e tenute a distanza di sicurezza, mentre le operazioni di spegnimento del rogo si sono protratte per circa due ore.

Le cause

Dal distaccamento dei vigili del fuoco spiegano che gli accertamenti sono in corso ma che l’incendio potrebbe esser stato originato da un malfunzionamento di un impianto elettrico: «Difficile accertarlo, si può solo supporre, ma la presenza di un impianto fotovoltaico piazzato sopra una struttura in legno al quarto e ultimo piano lascia spazio a quest’ipotesi. - spiegano - La struttura presente nella veranda era completamente in legno e i pannelli fotovoltaici installati sopra di questa, sono stati squagliati dal calore». Un particolare quest’ultimo che spiegherebbe il perché della densa colonna di fumo nero.

Al momento dell’incidente e durante le operazioni di spegnimento, pare non fosse presente alcun inquilino dell’appartamento da dove è partito l’incendio. L’immediatezza dell'intervento ha evitato che le fiamme si propagassero all’interno dell’abitazione: «Sono stati rapidi ed efficienti. - sottolinea Guelfo Ungaro - Abbiamo atteso per strada che le fiamme venissero estinte e che ci dessero il via libera per poter tornare alle nostre abitazioni». Gli abitanti del mini condominio sono rincasati intorno alle 12.30: «Non c’è stato per fortuna il bisogno di un sopralluogo nel resto degli appartamenti. - continua Ungaro - nessun danno strutturale solo il disagio della fuliggine».

