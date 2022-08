Fuoco spento, Gesam sotto sequestro  

Si è spento il terribile rogo che non ha dato tregua ai vigili del fuoco per oltre 48 ore, lasciando una distesa di materiale plastico incenerito e la paura sulle conseguenze per la salute pubblica. Ancora prima che fossero soffocati gli ultimi fuochi, i carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Sassari hanno disposto il sequestro dell’intera area dello stabilimento Gesam di Truncu Reale. I militari, ai quali sono state affidate le indagini dal sostituto procuratore Giovanni Porcheddu, nelle prossime ore faranno un sopralluogo per ricostruire le cause dell’incendio. Una valutazione effettuata sulla base della relazione presentata dai caschi rossi una volta terminate le operazioni di spegnimento, di raffreddamento e demolizione di quello che resta dei tre capannoni industriali.

Le inchieste

L’incendio che si è scatenato sabato, poco dopo le 14, ha compromesso tutte le strutture del mega impianto per il riciclaggio di plastica e carta. La Procura di Sassari ipotizza il reato di incendio doloso aggravato. Nessuno risulta iscritto nel registro degli indagati. Le indagini corrono in parallelo con quelle dell polizia di Stato che ha sequestrato i cellulari ai dipendenti Gesam la mattina prima che scoppiasse l’inferno di fuoco, per rilevare informazioni sulla morte di un dipendente della società, Antonio Masia, avvenuta il 25 luglio scorso nell’impianto.

L’inquinamento

Ieri mattina il sindaco Nanni Campus si è recato nello stabilimento col comandante della Polizia locale Gianni Serra e l’assessore Carlo Sardara. «L’impianto è completamente distrutto», ha detto «ma al momento non c’è un reale rischio immediato per la popolazione, e non si sono registrati casi di intossicazione. Resta la preoccupazione sui livelli di inquinamento, soprattutto dei terreni e delle coltivazioni nelle zone interessate». L’assessore all’ambiente Antonello Sassu tranquillizza sull’emergenza riciclaggio della plastica: «I comuni si stanno rivolgendo al Centro di Tergu». Gli strumenti mobili utilizzati da Arpa, impegnata da sabato nel monitoraggio per valutare la tossicità della gigantesca nube di fumo nera che ha investito Sassari e alcuni comuni limitrofi, hanno evidenziato valori bassi di concentrazione di sostanze inquinanti e le centraline di misurazione della qualità dell’aria, ubicate nel centro città, non hanno fornito valori preoccupanti. Il monitoraggio sulla ricaduta sul suolo delle particelle di diossina rilevate a seconda dei venti, sarà un’operazione successiva allo spegnimento dell’incendio. Anche ieri notte i Vigili del fuoco hanno presidiato il sito per scongiurare l’eventuale ripresa di focolai celati.