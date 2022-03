Fuoco nella golena, a processo 

L’incendio aveva devastato decine di ettari di terra nella golena del Tirso nella zona di Sa Maddalena a Silì. E adesso per quel rogo dell’estate 2017 devono rispondere di incendio colposo gli operai che erano impegnati nei lavori di pulizia degli argini del fiume e il titolare della ditta incaricata degli interventi. Il processo a carico di Marco Aresu, 40 anni originario di Carbonia ma residente a Santadi; Davide Meloni (51) di Simaxis; Paolo Mereu (40) di Siapiccia e Federico Nonne (39) di Simaxis si è aperto ieri mattina ma è stato subito rinviato al prossimo 14 marzo.

Il rogo

Era il 31 luglio di quattro anni fa, una giornata caldissima con temperature intorno ai 39 gradi e un’allerta “codice-rosso-estrema” per il rischio incendi. Condizioni proibitive per qualsiasi intervento ma, secondo l’accusa, i lavori sarebbero andati avanti persino nelle fasce orarie più calde, alle 14.30 quando il rogo era partito.

L'accusa

Secondo l’accusa, sostenuta dal pubblico ministero Marcello Floris, i tre dipendenti della ditta Agrinoa-Società agricola cooperativa sociale, Davide Meloni, Paolo Mereu e Federico Nonne non tennero conto delle norme previste dal Piano regionale antincendi e tagliarono erbacce e ripulirono gli argini utilizzando mezzi con trinciatrice e lame metalliche. Sfregando sulla rete di contenimento dell’argine, sarebbero partite alcune scintille che innescarono il rogo. Inoltre avevano parcheggiato il camioncino con le botti d’acqua d’emergenza lontano dal punto in cui stavano lavorando e non poterono intervenire subito per cercare di spegnere le fiamme. All’amministratore della ditta Marco Aresu viene contestata l’inosservanza delle norme e dei regolamenti perché fece eseguire i lavori in una giornata in cui le condizioni climatiche erano proibitive e in una zona in cui non era consentito l’utilizzo di quei mezzi che avrebbero potuto provocare pericolose scintille; inoltre non avrebbe prescritto ai dipendenti di seguire da vicino i lavori e con il mezzo dotato di botti d’emergenza né avrebbe disposto di interrompere gli interventi nelle ore più calde.