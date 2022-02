Fuoco in officina, decisivi i filmati 

Forse un dispetto, frutto di gelosie tra carrozzieri del paese. È una delle prime ipotesi al vaglio degli inquirenti che indagano sull’atto incendiario contro l’officina che due giorni fa è stata danneggiata in via Porcella, a Terralba. In queste ore le forze dell'ordine sono al lavoro per visionare le registrazioni delle telecamere presenti nello stabile marchiato dalle fiamme, ma anche nelle zone limitrofe. Per i militari della stazione locale il cerchio si stringe sempre di più. Intanto il proprietario della carrozzeria Roberto Ciccu non molla: «Sono pronto a ricominciare. Più forte di prima».

Il racconto

Il giovane imprenditore, 38 anni, quando pensa al fuoco che ha danneggiato la sua attività inaugurata ad agosto si sfoga: «Tutto mi potevo aspettare ma non un atto simile. Non ho mai fatto male a nessuno. Chi mi conosce lo sa bene. Non capisco il perché di questo accanimento contro la mia officina. Attendo di conoscere dalla forze dell'ordine il nome o i nomi dei responsabili. Sono fiducioso ma anche amareggiato». I danni subiti sono tanti: «Ancora non conosco la cifra in realtà. Oggi un perito farà una stima – racconta Ciccu – Bisogna pagare anche tutti i mezzi dei miei clienti che le fiamme hanno danneggiato».

L’incendio

Le fiamme la notte tra lunedì e martedì hanno distrutto un camper, una Fiata Panda e un cassone di fuoristrada. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, il fuoco non è riuscito a entrare all'interno dell'officina dove erano presenti materiali altamente infiammabili. L'incendio di via Porcella è l'ultimo in ordine di tempo. La cittadina è nelle mani dei vandali da due anni, tra imbrattamenti e danneggiamenti contro le opere pubbliche ma anche tanto fuoco. Tante indagini in corso da parte dei militari della stazione locale. Pare però che le scritte che ultimamente hanno imbrattato vari muri del paese e gli atti incendiari siano episodi scollegati.

